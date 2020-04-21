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爸爸死後「房子說好住到成年」…姑姑翻臉要討回　高中姐妹被迫搬離淚崩

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▲▼示意圖,性侵,情感,絕望,男孩,挫折,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,女孩（圖／123RF）

▲少女父親死後，親戚間本說好要讓姊妹倆住到成年，不料姑姑卻翻臉要討回房子，讓她們年紀輕輕就見識到社會現實（示意圖，非新聞當事人／123RF）

記者羅志華／台北報導

就讀高中的李姓姊妹喪父後，與母親同住在祖母留的房子，在親戚間雖有人想讓姊妹倆住到成年，但其中一位姑姑卻打算收回房子，並稱母女的租約只到2017年底，向她們求償欠繳租金、律師費，北院4月14日判母女須將房子還給姑姑，並繳納租金直到搬離；李姓少女於審理中，曾淚訴照顧父親生前的點滴，卻在爸爸死後，即面對親戚間的現實，令人不捨。

姑姑控訴，房子由她與另兩位姑姑共同持有，3人同意以2017整年為租期，以月租1萬5千元將房子租給哥哥（李父），不料於哥哥2017年5月間猝死後，2位姪女便未繳納租金，她們的生母還帶別的男人過來同住，且直到租約到期後仍佔據房屋；姑姑提告少女及母親，要求返還房屋，並求償欠繳的13萬1250元房租、並繳納自2018年1月至返還房屋前的租金。

而少女律師表示，房屋在少女祖母死後，由少女父親及姑姑們共同持有，之後少女父親為了申請低收入補助，才將持分過給姑姑，而在少女父親死後，本來親戚間說好讓姊妹倆住到成年，不料姑姑除了佔據少女父親留下的醫療賠償金，還要將姊妹倆趕出房屋，律師提出另名姑姑的對話紀錄，「哥哥用命換來的補償金，作為小孩的教育基金，房子供她們住到成年，這是姊妹們的共識」等內容為證，主張姑姑請求無理。

法官認為，律師所提出的對話紀錄，只是其中一位姑姑的意見，不能代表所有屋主，且少女母親曾向姑姑傳訊，「我另外的房子出租到4月底，這邊找房子很貴，能讓我們母女住到4月底嗎？到時候我們直接搬走」等語，若姑姑真同意2位姪女住到成年，少女母親又何必談到展延租期，在母女沒提出其他佔有房屋的依據下，判她們應將房子還給姑姑，賠償欠繳的房租、姑姑本訴訟的律師費，並直到返還房子前按月繳納租金。

少女律師於審理期間，表示少女父親死後，她們母女僅靠媽媽在工廠的微薄薪水過活，少女倆也會趁暑假打工貼補家用，若真被趕出去日子很難過。

法官同情姊妹倆的處境，曾問姑姑「姊妹倆再過幾年就20歲了，不能讓她們多住幾年、一定要趕盡殺絕嗎？」，但姑姑也相當無奈，除表示少女父親在生前就欠她錢外，更控訴母女3人在生前未好好照顧哥哥，「我不是不願意幫她們，但也沒義務養她們，我日子也不好過」。

面對姑姑的控訴，少女當場淚訴與母親照顧父親生前的點滴，如今法院判她們需將房子還給姑姑，姊妹倆除了十幾歲就嚐到社會現實，未來的日子可能還有更多難關要過。

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