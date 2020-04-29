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連財政部小編都瘋！「反正我很閒」拍出社會荒唐　PTT爆好評：現代卓別林

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▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／反正我很閒）

▲一句「我就怕被罵嘛！」連財政部小編都淪陷。（圖／翻攝自YouTube／反正我很閒）

網搜小組／鄺郁庭報導

YouTuber一職已漸漸成為新時代的趨勢，但要迎合大眾口味實在不容易，沒想到最近就有一組人馬在PTT上掀起討論聲浪，那就是2019年才成立的「反正我很閒」。只見鄉民紛紛問卦「反正我很閒是不是影視圈的逆襲」、「反正我很閒484現代卓別林」，出現頻率甚至讓網友懷疑是不是買業配。就有人分析「反正我很閒」的特點，直呼他們的影片真的好看。

「反正我很閒」2020年4月15日發布影片《業界大牌導演 頭上三把火！電影影視劇組工作出包！攝影師傻眼！全場驚呼》，在隔日點閱率暴增，劇中台詞「我就怕被罵啊」馬上變成一句哏，連財政部小編發出報稅知識時，也用上影片裡的哏「我就怕被傳染嘛！」

請繼續往下閱讀...

而八卦板也不少人紛紛問卦，「鍾佳播應該屌打很愛演吧？」「反正我很閒是不是影視圈的逆襲？」「反正我很閒是不是要起飛了？」給出的評價都相當不錯，像是「白天台北暴徒晚上惡魔貓男假日Duke，題材好笑又不膚淺，直面這個社會的荒唐」、「剛剛看了新片，成本感覺很高，內容還是屌，8小時7萬多點閱，下面各種百萬油吐伯留言，是不是真的要起飛了？」

有網友則是評論《業界大牌導演 頭上三把火！電影影視劇組工作出包！攝影師傻眼！全場驚呼》這部影片，「幾個本來就是在影視圈的人弄的頻道，好幾個看似無釐頭搞笑片其實有很深的文本，在最新的一部忘了帶記憶卡可以說是目前的巔峰了，裡面的各種細節以及演員都各司其職，沒有其他YouTuber的尷尬演技，讓訂閱不到十萬的頻道可以在幾天就觀看人數來到二十幾萬，各大知名YouTuber也在底下留言表示佩服。」

話題和好評就引發質疑「『反正我很閒』有在PTT買業配嗎？」一名網友就回文表示，應該只是這個團體的哏對到鄉民的點，「鄉民就喜歡插頭沒拔會少一個插座，排骨酥湯不加排骨酥，這種莫名奇妙的幹話」、「一堆YT只會吃只會開箱，不然就是自以為知識型YT。他們把所學轉化成幹片，剛好打到鄉民的點。」

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／反正我很閒）

▲「反正我很閒」日前以一部劇組出包的影片爆紅。（圖／翻攝自YouTube／反正我很閒）

這位回文網友也說，「反正我很閒」在slogan上也有下工夫，「可以去看TED演講那部，懂得煽動。所以浪漫Duke，惡魔貓男這些都有口號可以喊，就很容易當成梗」、「啊運鏡啥的，他們就是業內人士，不用擔心，真D好看！」

據悉，「反正我很閒」在2019年成立，經常以喜劇的方式討論各種主題，例如以左派風格諷刺社會政治、哲學思考、男女情感、都市傳說等。鏡頭則是以嘲弄Youtuber慣用的「跳躍剪輯」呈現，還有刻意粗糙的影像、縮放鏡頭的手法。

「反正我很閒」團隊成員則有鍾佳播、陳奕凱、曾權及趙福臨等人組成。其中，鍾佳播畢業於銘傳大學廣電系；陳奕凱則是國立台灣藝術大學電影學系碩士研究生，還曾以《偷偷》入圍第56屆金馬獎最佳劇情短片，顏藝「面癱」是他的特色。

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