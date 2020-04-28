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日版PTT狂讚「連15天0本土」！留言卻嫌台灣1點：超商OO很臭　鄉民爆笑歪樓

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▲▼ 台灣連2天0確診，連15天0本土病例，蔡英文發文叮嚀，五一連假不得鬆懈。（圖／蔡英文臉書）

▲日本網友日前熱論台灣連2天0確診、連15天0本土病例。（圖／蔡英文臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

日本網友日前在5ch上熱論「台灣連15天無本土新案例」，大誇台灣事蹟，「那邊口罩一片18日圓真是便宜」、「台灣這次優勝了哪！」有鄉民將討論串轉貼到PTT，沒想到其中一句評論「親日的台灣真的很神。硬要說缺點的話，就是超商的OO味很臭」，馬上引發台灣網友歪樓暴動，「不識貨的傢伙」、「明明就很香」。

有鄉民27日在PTT的Gossiping板上爆卦「5ch評『台灣連15天無本土新案例』」，貼出日本網友討論台灣疫情的留言，許多人直誇「就給台灣統治就好了啦（もう台湾に統治してもらおうよ）」、「真想去台灣旅行一次（一度は行きたい台湾旅行）」、「為了世界著想，WHO應該交給台灣經營。（もうWHOは、世界の為に台湾に運営してもらおう。）」、「台灣這次在全世界出名了吧（台湾は今回のことで世界中に名を上げたな）。」

請繼續往下閱讀...

▲▼香料,八角。（圖／Pixabay）

▲八角臭惹嗎 QQ（圖／Pixabay）

看到這些留言後，其中一條卻引發台灣網友大暴動，那就是「親日的台灣真的很神。硬要說缺點的話，就是便利商店的八角臭味讓我討厭（台湾って親日だしめっちゃ神。強いて言うならコンビニが八角臭いのが嫌だ）。」

這則留言讓鄉民笑噴，不少人紛紛為八角感到冤枉，「笑死人，茶葉蛋你跟我說臭」、「八成茶葉蛋、麻辣燙，不識貨的傢伙」、「八角明明就很香」、「滷包他X的又中槍了」、「茶葉蛋味道吧？不識貨，香得要死」、「已經習慣到很久沒注意到茶葉蛋的味道」、「怎麼推文都在講八角XDD！」

但也有人表示，「茶葉蛋的味道，日本人很討厭，這很久了，日本人超不喜歡那個味道」、「日本人很不喜歡中藥的香料味吧」、「跟香菜基因大概一樣吧？日本人對八角反應強烈比例超高」、「以前帶國內日本團，絕大多數日本人一怕八角二怕香菜，甚至比怕臭豆腐比例還高。」

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