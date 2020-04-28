北韓Youtuber「開箱」平壤超市！正妹「腳踩高跟鞋」購物　直喊：誰要進口貨

▲北韓民眾認為現在不需要進口貨。（圖／翻攝自YouTube／Echo DPRK）



記者張方瑀／綜合報導

北韓領導人金正恩「神隱」逾半個月引發各界揣測。有消息指出，目前當地商店出現恐慌性搶購食物的現象，蔬菜、麵粉等食物都被買光，價格也一路飆漲。對此北韓當局特地請來Youtuber「開箱」平壤超市，證明完全沒有搶購問題，不僅價格平穩，各式商品也一應俱全。

北韓Youtuber「Echo DPRK」日前在頻道上傳一支影片，影片開頭就表示，她要帶大家來查證，西方媒體所報導的北韓經濟問題，到底是不是真的。接著她來到位於平壤的一間超市，只見店內乾淨整潔，許多穿著高跟鞋、打扮時髦的年輕女性正在裡面購物，她們表示，根本沒有物價飛漲的問題，甚至有些東西還降價了，更指出，「誰需要進口商品？」店員也說，所有物品的供貨都非常充足。

▲片中多位女性都穿著高跟鞋購物。（圖／翻攝自YouTube／Echo DPRK）



「Echo DPRK」也在影片中表示，在對抗新冠肺炎疫情時，最不需要的就是假新聞，民眾也需要時刻抱持警覺。「Echo DPRK」的頻道在2017年創立，除了超市開箱之外，還有百貨公司直擊，與各種北韓的日常生活影片。

外媒NK News、彭博日前曾報導，平壤本周出現食物搶購潮，外傳部分食物價格大幅上漲，從一開始進口蔬果被掃光，如今這個狀況也擴散至其他商品，也不清楚為何會出現搶購狀況。當地人稱，他們21日有被告知外出採買部分基本日常商品，更有人指出，「架上有什麼就買什麼，甚至有些商店進都進不去。」

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