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酒精擦手機消毒「每天2～3次！」他一看有黑屏慘例秒猶豫　苦主曝這樣最傷

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正妹滑手機,談戀愛,兩性。（圖／記者李佳蓉攝）

▲新冠病毒會殘留物體表面，手機恐怕也不例外。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發至今，許多人除了勤洗手之外，也會保持身邊常用物品的清潔，希望降低病毒傳播的風險。就有一名網友在PTT的WomenTalk板上表示，他本來每天都會用酒精消毒手機2～3次，但看到有人消毒一下就黑屏了，擔心他沒貼玻璃貼的手機也會壞掉，忍不住發問「酒精到底會不會傷害手機？」

這位網友文中表示，「各位都有在使用酒精消毒手機嗎？這我本來每天都會做，至少2～3次吧，而且我沒有貼玻璃貼，這樣手機會很快就掛掉嗎？」並說他看手機版，有人消毒一下就黑屏了，但他從來沒發生這種事。

請繼續往下閱讀...

看到貼文後，不少人直呼沒差，「肥肥從三年前開始每天用酒精消毒手機，到現在手機都還好好的」、「擔心的話不要直接噴，我會先噴在衛生紙再擦」、「每天都這麼做@@現在還是頭好壯壯」、「我每晚睡前一定用酒精噴眼鏡布擦完手機才能放到床上，這習慣好幾年了，可放心」、「每天都噴啊！沒在消毒也太噁了吧？」

▲▼酒精。（示意圖／記者戴若涵攝）

▲許多人擔心新冠病毒殘留手機表面，都會用酒精消毒。（示意圖／記者戴若涵攝）

但也有網友表示，「沒差啦！在壞掉之前你就先換手機了」、「我覺得還好欸！我沒貼保護貼也是用酒精噴在衛生紙擦螢幕，而且如果有貼保護貼不是更應該噴？反正又傷不到螢幕」、「先貼保護貼+1。」

留言中則有苦主現身，覺得重點是不要讓酒精滲進手機，「酒精沿著機殼跟螢幕的縫滲進去，螢幕整體變暗，有一角斑駁，調亮之後照用。外殼碰酒精沒關係（鏡頭不要碰到）重點是不能滲進去碰到電子的部份，螢幕有貼保護貼可以擦，我是因為酒精滲進手機內部。」

事實上，本站2月中曾報導《別用酒精清潔手機！　小心傷害保護膜塗層》，專家提醒，手機廠商為了使螢幕表面擁有較好的透光性和疏水疏油性，幾乎都是採用雙面玻璃設計，會在表面噴塗一層保護膜塗層。然而，這種塗層一經酒精擦拭後會遭到破壞，輕則使螢幕變得非常容易油膩和沾指紋，並加快螢幕的老化；重則會使螢幕出現斑塊、花屏、變色等嚴重後果。

如果民眾想要消毒手機，專家建議，若要使用酒精清潔手機的話，必須使用「玻璃材質」的螢幕保護貼；而沒有使用保護貼的裸機派，專家則建議使用紫外線來為手機消毒。

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關鍵字：

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