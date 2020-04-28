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周揚青和愷樂選誰？網曝超中肯事實：花心男不管遇到哪種女生都不滿足

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▲▼遭指小三的愷樂發文道歉。（圖／翻攝自IG／周揚青、羅志祥、愷樂）

▲羅志祥被周揚青踢爆對感情不忠。（圖／翻攝自IG／周揚青、羅志祥、愷樂）

實習記者施怡妏／綜合報導

周揚青鐵心斷了與羅志祥9年情，也踢爆愷樂和羅志祥有「長期不正當男女關係」，愷樂25日深夜發文道歉，被解讀為默認當小三。就有網友好奇在PTT發問，「周揚青vs簡愷樂選誰？」並分析兩人的個性與家世背景，沒想到眾人竟給超中肯答案。

一名網友以「愷樂vs周揚青」為題在PTT八卦板發文表示，「雖然現在風向不對，但還是來分析一下」。該網友分別列出兩位女主角的性格，「周揚青，家世位高權重、很有錢，性格極端，分手會大爆料；整形前真的不好看，整形後連老爸都不認得，可能性格中天生自卑，加上整形後變成正妹的自大，想必當她男友會受罪不少。」

請繼續往下閱讀...

▲愷樂、羅志祥。（圖／翻攝自愷樂IG）

▲網友分析，愷樂年輕就出來演藝圈工作，能吃苦耐勞。（圖／翻攝自愷樂IG）

▲周揚青為了不再讓同樣受害者出現才會爆料。（圖／翻攝自周揚青IG）

▲網友指出，周揚青家世位高權重。（圖／翻攝自周揚青IG）

該網友接著又說，「愷樂，年輕就出來演藝圈工作，能吃苦耐勞，當過蝴蝶姊姊，對小朋友有耐心、很愛笑，很珍惜男人送的禮物，願意躲在背後，當沒聲音的女人」。他認為，「愷樂比較是那種一般好相處的女孩，出身一般，又年紀輕輕出來打拼，想必是更能貼近一般白手起家的男人的內心」，相較之下，愷樂勝過周揚青。

文章一貼出引來許多人熱議，雙方各自都有擁護者，「因為周揚青對羅志祥的事業有幫助啊 男人也是很現實的呢！」、「周很辣聰明 蝴蝶只會裝可愛受不了幾歲了還裝」、「我心疼愷樂，她原本是乖乖牌…」、「周還是完勝！整個武則天啊」、「男人就是喜歡蝴蝶這種吧」、「蝴蝶太假惺惺了」、「蝴蝶很好啊，吃苦耐勞認真上進還幫家人還房貸，真的是羅對她太渣耶，搞到她現在變箭靶，明明乖乖在幕後給羅養了這麼多年，現在被拖出來鞭，也是滿可憐QQ」。

也有人立場中立，認為兩個都不錯，是羅的行為太誇張，「是正宮還是秘密情人或是炮友，都只是男生利用的對象」、「花心男不管遇到哪種女生都不會滿足的」、「周揚青真的整得很漂亮耶！愷樂沒整前也很漂亮，兩個都好，但花心男不管遇到哪種女生都不會滿足的」、「誰在乎你選誰啊？糞文」。

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