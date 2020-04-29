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宏達電手機將支援挖礦　HTC EXODUS 1S可開採「門羅幣」

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▲HTC 推出 EXODUS 1s 全球首款原生支援完整比特幣節點的智慧型手機。（圖／HTC提供）

▲HTC EXODUS 1s。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／綜合報導

宏達電（HTC）去年推出的第2款區塊鏈手機EXODUS 1S，計劃今年第2季啟動支援挖礦應用，根據外媒報導，主要是運用Midas Labs開發的DeMiner應用程式，讓手機在閒置時挖掘門羅幣（Monero），每日可開採0.0038美元（約0.11元台幣）。

根據報導，行動裝置加入挖礦行列成為熱潮，從Midas Labs的角度来看，智慧型手機具有高效處理器，所以在挖礦時僅消耗少量的電力，但只要手機處於正常使用狀態，或是沒有充電的狀態時，就會自動停止挖礦。

Midas Labs創辦人暨首席執行長Jri Lee表示，Midas Labs開發的DeMiner應用程式，讓手機在閒置時挖掘門羅幣（Monero），但相信消費者購買HTC EXODUS 1S應該還是做為手機使用，只是在充電的時候，順便挖掘一點點的加密貨幣。

Midas Labs粗估，雖然HTC EXODUS 1S每日可開採0.0038美元，但是每年僅可賺取1.387元（約41.6元台幣），意味者用戶必須持續挖礦170年的時間，才能賺回購機成本，而且還不包含電力消耗的費用。

HTC EXODUS 1S是宏達電旗下推出的第2款區塊鏈手機，不僅是全球首支原生擁有全節點功能的手機，而且還有完整的比特幣區塊鏈，提供比特幣現金 (BCH) ，而全節點同時也是保障比特幣未來發展的關鍵。

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