HTC今年首款新機規格曝光！中階機定位　可能有「打孔式」全螢幕

▲爆料人士稱HTC將推出一款全新的中階4G智慧型手機。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

據爆料人士LlabTooFeR釋出的最新消息，HTC將推出一款全新的中階4G智慧型手機「Desire 20 Pro」，作為Desire 19s及Desire 19+的後繼產品。

LlabTooFeR一直是HTC智慧型手機的可靠消息來源，據其說法，HTC這款中階手機代號Bayamo，正式名稱為「Desire 20 Pro」。其將有著與OnePlus 8類似的正面設計及與小米10類似的背板設計。

這聽起來頗吸引人，畢竟支援5G網路的OnePlus 8有著令人印象深刻的高螢幕占比，因該機款有著「打孔式」前置鏡頭及兩側曲面螢幕超薄邊框。至於類似小米10的背板設計，則可能暗示著Desire 20 Pro將有著與該機款類似的眩彩玻璃背蓋，或左側直列式多鏡頭。

▼OnePlus 8（左）有著曲面螢幕。小米10（右）背面多鏡頭排列為直式。（圖／取自官網）

另外，爆料人士也透露，Desire 20 Pro將配備3.5mm耳機孔。

外媒報導指出，Desire 20 Pro疑似就是日前在跑分平台Geekbench上出現的新跑分資料本尊。據跑分結果，該機款可能搭載了高通Snapdragon 665處理器，並配備6GB RAM，為中階機的定位。