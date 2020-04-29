疫情衝擊歐盟釀酒業　10億公升葡萄酒恐變工業酒精　

▲收到新冠肺炎疫情影響，歐盟至少囤積10億公升的葡萄酒。（圖／取自免費圖庫librestock）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情重創全球，各大行業皆遭受到衝擊， 歐盟的葡萄酒產業也受到影響，至少10億公升的葡萄酒無法出口或販售。對此，法國、義大利和西班牙已致函歐盟執委會，希望將賣不出去的庫存葡萄酒轉製成工業用酒精，以便製作洗手液、溶劑和化妝品等產品。

綜合英國《每日郵報》、《太陽報》報導，來自法國酒鄉奧德省（Aude）歐洲議會議員安德留（Éric Andrieu）表示，由於酒吧、餐館和商店幾乎都已經關閉，加上出口減少，導致葡萄酒大庫存，至少10億公升的葡萄酒無法出口或販售，只能先存放在儲酒槽內，「如果歐盟委員會不介入幫助葡萄酒業，小生產商可能會倒閉。」

由於葡萄酒要轉製成工業用酒精需要經過歐盟的批准，因此法國、義大利、西班牙致函給歐盟執委會希望實施「危機蒸餾」（crisis distillation）計畫。蒸餾是一種替代方法，所生產的醇可用於許多領域，例如用於製造洗手凝膠，雖然這方法肯定比出售葡萄酒的報酬低，但這種方法將使葡萄酒種植者得以生存，並能夠在 2020 年製造新的葡萄酒。

根據歐洲葡萄酒貿易集團（CEEV）的說法，受到新冠肺炎疫情的影響，歐盟葡萄酒市場銷量下降30％，價值下降50％。CEEV的總裁Jean-MarieBarillère也表示，「我們都應該了解，我們所面臨的不是短期危機，因此需要積極投資來恢復葡萄酒市場。」