　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫情何時能結束？名醫曝全球97%「終結時間點」：至少，我們看到曙光了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲新冠肺炎疫情升溫，搭乘捷運民眾戴口罩，但難拉出適當社交距離。（圖／記者林敬旻攝）

▲疫情究竟要延燒到何時才能結束，是全球關心的議題。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

截至昨（28）日，台灣新冠肺炎已連3天零確診、連14天未出現本土個案，疫情究竟何時才能結束？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中接受備詢時表示，可能在6月底前告一段落；婦產科名醫蘇怡寧也分享新加坡科技設計大學的統計推估，「全世界97%結束大約會在5月30日左右出現，但要百分之百結束大概要到12月初。」

國民黨立委曾銘宗質詢時追問國內疫情是否在6月底以前告一段落，陳時中表示，是有這樣的可能，但他也認為，如果到今年秋冬，抗體、藥物和疫苗研發無法產生效果，那在今年秋冬疫情恢復的可能性相對高。至於社交距離的模式是否要維持到年底？陳時中表示，這需要常態化，需要看藥物、疫苗研發速度跟情況來決定。

請繼續往下閱讀...

▲▼立法院財政委員會,衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮官陳時中認為6月底疫情有可能告一段落。（圖／記者李毓康攝）

新冠肺炎疫情何時會結束？婦產科名醫蘇怡寧也在粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》發表個人看法，「面對這個狡猾的病毒真的沒有人可以確切知道啦。」他表示，看到台灣連續3天零確診大家都很高興，但也呼籲千萬別忘了會有此成果，都是大家努力防疫，「全世界病毒還在蔓延的時候，我們真的沒有鬆懈的本錢啦，境外移入的威脅只會一波又一波的來。」

蘇怡寧也分享新加坡科技設計大學的統計分析，試圖預測全球還有每個國家疫情發展的可能走向和時間，雖僅供參考，但至少能讓大家看到此次努力的終點會在哪。他依照模型推估，「全世界97%結束大約會在5月30日左右出現，但要百分之百結束大概要到12月初，大部分歐美國家97%結束大約也都落在5月左右，所以我們陳指揮官說我們估計要堅守到6月大概是非常合理的說法。」

蘇怡寧記者會（圖／記者張一中攝）

▲婦產科名醫蘇怡寧呼籲民眾千萬別太早鬆懈。（圖／記者張一中攝）

「至少，我們看到曙光了！」蘇怡寧說。面對即將到來的五一連續假期，他呼籲大家千萬別太早鬆懈，別前往人潮眾多的地方，並保持社交距離、勤洗手及戴口罩，「台灣一定可以守到最後的」。

網友們也留言相互警惕：「不管疫情什麼時候結束～養成戴口罩勤洗手的好習慣我會一直持續下去的！」「大家越快鬆懈就會拖越久」「 期待就這樣一直零確診下去，大家加油」「謝謝前線人員的辛勞！台灣人要繼續勤洗手戴口罩、維持社交距離減少聚會，一起來為防疫盡一份心力喔」「看得到盡頭感覺更能努力撐下去了！」「希望疫情可以早日結束！！」

ET快訊
羅志祥道歉2次後再發聲！私訊5字回應好友關心「現況曝光」
「12萬人捐口罩」名單曝光！捐款數量讓人傻眼：是在哈囉
快訊／台中男持刀刺妻再自殺！1死1重傷
勞工10萬元紓困貸款方案出爐！21家銀行明天開放申請　最快3
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

1968APP失準　黃偉哲耽心：台南沒有人來是最大的傷害！

「第一次懂何謂汗如雨下」！護理師心疼：病人比誰都需要你…狂洗腦媽媽才諒解

奧客只佔1%！錢櫃分店正職爆料4點氣炸　「消防開關沒打開過」99%管理問題

疫情何時能結束？名醫曝全球97%「終結時間點」：至少，我們看到曙光了

一動也不動！年輕男急性腦中風「眼角都是淚」　醫：我幾秒說不出話來

國中會考全程戴口罩　北市教育局送2片口罩給考生、午餐用隔板用餐

1968 APP挨轟⋯林佳龍委屈曝內幕！點名侯友宜「很積極」

農委會再加碼！陳吉仲：5/15起肥料每包補助30元、6/15後40元

新冠病毒史上最毒！已演化成6大類　中研院長：病毒變異愈大致死率愈高

連續零確診！管制措施有望放寬　陳時中談「考慮關鍵」：主要看民眾

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

李宣榕被爆33年母胎單身　「過世爸爸」來不及聽到新作品...秒淚崩

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

「母在鍋中煮」小猴緊握媽媽不肯放 右手遭燙傷！送醫 漸復原、努力長大

北捷「不小心巴頭」變十八般武藝　月台當擂台！上位壓制PK剪刀腳

1968APP失準　黃偉哲耽心：台南沒有人來是最大的傷害！

「第一次懂何謂汗如雨下」！護理師心疼：病人比誰都需要你…狂洗腦媽媽才諒解

奧客只佔1%！錢櫃分店正職爆料4點氣炸　「消防開關沒打開過」99%管理問題

疫情何時能結束？名醫曝全球97%「終結時間點」：至少，我們看到曙光了

一動也不動！年輕男急性腦中風「眼角都是淚」　醫：我幾秒說不出話來

國中會考全程戴口罩　北市教育局送2片口罩給考生、午餐用隔板用餐

1968 APP挨轟⋯林佳龍委屈曝內幕！點名侯友宜「很積極」

農委會再加碼！陳吉仲：5/15起肥料每包補助30元、6/15後40元

新冠病毒史上最毒！已演化成6大類　中研院長：病毒變異愈大致死率愈高

連續零確診！管制措施有望放寬　陳時中談「考慮關鍵」：主要看民眾

【低調換院長1】最高法院突然換院長，茶壺裡的風暴？

人民幣匯價又改寫10年新低！　換新台幣5萬多賺1600元

廈門台企復產「危機找轉機」　東亞機械訂單「不減反增」

35歲楊秀惠神隱半年「密婚生子」！　產下一女報喜：珍貴的母親節禮物

倖存西班牙流感！101歲婦又戰勝癌症和新冠病毒　女兒狂讚：我媽有超人DNA

中職／首創職棒防賭信託　國泰世華協助百萬夢想基金

自己粉刷布置…他曝「當房東的辛酸」！同業笑回：比起收益這不值一提

2年前上《101》被笑大媽選手…王菊消風一圈瘦了！　「整型級綠髮近照」網驚認不出

宅在家也不怕身材走樣！阿Ben徐小可靠秘密武器維持體態

五結鄉農會爆保險箱竊案！「31支副鑰遺失」技工涉重嫌　總幹事鞠躬道歉

她開箱8款「超養眼」女性泳衣 網讚性感露背式：這94真理！

生活熱門新聞

台灣沒有本土確診？台中中山：真的沒有

陳時中哭的那天「我坐在他前面」　醫藥記者窩在指揮中心的100天

張雅琴講到哽咽　網友不買單：雙重標準弱爆了

12萬人響應捐口罩　名單曝光網傻眼竟有「捐0片」

疫爆圖曝20天台灣奇蹟　4萬人看呆

瀏覽疫情資訊！手機突黑屏「戶頭剩183元」

不要的貼圖可退貨！LINE推「三步驟拿回5代幣」

14天9片口罩有望增加？陳時中曝可能性

和謝震武吵架！他曝原因超傻眼

防疫百日「疾管署遭駭」　蔡英文病歷成目標

iPhone 6S→新一代SE！他用2天曝滿意心得

開放更換口罩！她勸導珍惜被民眾罵哭

「業配王」陳時中發威！龜苓膏被掃空！

穿內衣「9顆珍珠萌翻」　她崩潰：一輩子陰影

更多熱門

相關新聞

習近平訪陝西後　陸續推西部開發

習近平訪陝西後　陸續推西部開發

在中共總書記習近平日前結束陝西考察行程後，大陸續推「西部大開發」再次引起討論。據《中國政府網》今轉發官媒稱，財政部、稅務總局、國家發展改革委日前已發布聯合公告，明確延續西部大開發企業所得稅政策，穩定企業長期發展預期。

雷皓明／疫情下可要求房東降房租嗎

雷皓明／疫情下可要求房東降房租嗎

1968 APP挨轟⋯林佳龍委屈回應了

1968 APP挨轟⋯林佳龍委屈回應了

民眾4步驟捐口罩助國際　陳菊響應：「我捐了，你們呢？」　

民眾4步驟捐口罩助國際　陳菊響應：「我捐了，你們呢？」　

前NBA母親、哥哥新冠肺炎病逝

前NBA母親、哥哥新冠肺炎病逝

關鍵字：

新冠肺炎疫情結束時間蘇怡寧婦產科陳時中

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

羅志祥再爆「後宮4女星」花名單！哀求周揚青放過

台灣沒有本土確診？台中中山：真的沒有

陳時中哭的那天「我坐在他前面」　醫藥記者窩在指揮中心的100天

15萬片口罩2天換光！志工不忍銷毀哭了

地鐵驚見長腿妹！車廂內開腿他看傻

張雅琴講到哽咽　網友不買單：雙重標準弱爆了

老公呼呼大睡…妻心死「懷抱幼女27F墜亡」

美國警告：新冠肺炎會絕地大反攻

波霸女神遭性侵「小孩全程目睹」

尼斯湖水怪史上最大直擊！超清畫面曝

忍住不上床就有300萬入袋！

狄鶯1個月暴肥13公斤！

更多

最夯影音

更多
台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥
孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面