疫情何時能結束？名醫曝全球97%「終結時間點」：至少，我們看到曙光了

▲疫情究竟要延燒到何時才能結束，是全球關心的議題。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

截至昨（28）日，台灣新冠肺炎已連3天零確診、連14天未出現本土個案，疫情究竟何時才能結束？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中接受備詢時表示，可能在6月底前告一段落；婦產科名醫蘇怡寧也分享新加坡科技設計大學的統計推估，「全世界97%結束大約會在5月30日左右出現，但要百分之百結束大概要到12月初。」

國民黨立委曾銘宗質詢時追問國內疫情是否在6月底以前告一段落，陳時中表示，是有這樣的可能，但他也認為，如果到今年秋冬，抗體、藥物和疫苗研發無法產生效果，那在今年秋冬疫情恢復的可能性相對高。至於社交距離的模式是否要維持到年底？陳時中表示，這需要常態化，需要看藥物、疫苗研發速度跟情況來決定。

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▲指揮官陳時中認為6月底疫情有可能告一段落。（圖／記者李毓康攝）

新冠肺炎疫情何時會結束？婦產科名醫蘇怡寧也在粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》發表個人看法，「面對這個狡猾的病毒真的沒有人可以確切知道啦。」他表示，看到台灣連續3天零確診大家都很高興，但也呼籲千萬別忘了會有此成果，都是大家努力防疫，「全世界病毒還在蔓延的時候，我們真的沒有鬆懈的本錢啦，境外移入的威脅只會一波又一波的來。」

蘇怡寧也分享新加坡科技設計大學的統計分析，試圖預測全球還有每個國家疫情發展的可能走向和時間，雖僅供參考，但至少能讓大家看到此次努力的終點會在哪。他依照模型推估，「全世界97%結束大約會在5月30日左右出現，但要百分之百結束大概要到12月初，大部分歐美國家97%結束大約也都落在5月左右，所以我們陳指揮官說我們估計要堅守到6月大概是非常合理的說法。」

▲婦產科名醫蘇怡寧呼籲民眾千萬別太早鬆懈。（圖／記者張一中攝）

「至少，我們看到曙光了！」蘇怡寧說。面對即將到來的五一連續假期，他呼籲大家千萬別太早鬆懈，別前往人潮眾多的地方，並保持社交距離、勤洗手及戴口罩，「台灣一定可以守到最後的」。

網友們也留言相互警惕：「不管疫情什麼時候結束～養成戴口罩勤洗手的好習慣我會一直持續下去的！」「大家越快鬆懈就會拖越久」「 期待就這樣一直零確診下去，大家加油」「謝謝前線人員的辛勞！台灣人要繼續勤洗手戴口罩、維持社交距離減少聚會，一起來為防疫盡一份心力喔」「看得到盡頭感覺更能努力撐下去了！」「希望疫情可以早日結束！！」