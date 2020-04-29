防疫新里程　屏東縣觀光協會攜手Klook推動數位轉型

▲屏東縣觀光協會攜手Klook推動數位轉型 ，圖為牡丹鄉長潘壯志（前排中）央請KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民（前排右四）行銷牡安丹。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為迎接肺炎疫情消退後的國內外人潮，屏東縣觀光協會攜手全球領先的旅遊體驗預訂平台KLOOK，推動屏東縣觀光產業數位轉型，堪稱屏東觀光旅宿業者在防疫期間升級轉型的新里程碑。

▲屏東縣觀光協會總幹事張福生（左）與策展人黃耀寬，致贈感謝狀予KLOOKK台灣資深市場行銷總監林耀民。

屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳指出：「痛苦會過去，美麗會留下來，感謝交通部觀光局在最艱困的時刻與業者站在一起，推出轉型培訓課程，讓業者朝數位轉型與地方創生前進，並接軌國際平台，為未來疫情消退後的國內外人潮整備，期盼屏東縣觀光旅宿業者，都能撐過史上最艱困的寒冬！」

屏東縣觀光協會總幹事張福生表示，因為「體驗經濟」漸為主流，吸引國內外旅客造訪，愈來愈是在地化且獨一無二的體驗內容，因此，安排KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民授課；由於該平台涵蓋全球400多個旅遊目的地，提供超過10萬種活動與旅遊服務，且免費將上架的內容，翻譯成14種語言，將是屏東縣觀光產業全球化的重要戰略夥伴。

策展人黃耀寬說，以2019年1至6月來台的600萬人次旅客中，就有150萬人次透過KLOOK預訂在台行程體驗，故該課程吸引大批業者旁聽，甚至，牡丹鄉鄉長潘壯志，更在4個小時的課程中坐好坐滿。



林耀民期盼在屏東縣內推動加購優惠與包套行程，發揮「母雞帶小雞」策略，讓國內外消費者購買旅行必備的交通與門票票券時，加購在地特色體驗，讓消費者的旅行更簡單，也更豐富，讓在地業者，也可以承接到具備數位能力的旅客。

►「鍋寶分離式電鍋」茶花粉色