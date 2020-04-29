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美副總統視察醫院「全場唯一沒戴口罩」公然違規　辯：我沒染疫不用戴

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▲▼ 美國副總統彭斯28日探訪梅約醫院時並沒有依規定戴上口罩。（圖／路透）

▲彭斯參訪梅約醫院的這一天，也是美國染疫人數破百萬人的一天。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國是全球新冠肺炎（COVID-19）確診人數最多的國家，迄今已破百萬人染疫。但副總統彭斯28日探訪梅約醫院時並沒有依規定戴上口罩，儘管院方事前提醒，醫院政策寫明訪客在內的所有人都必須戴上口罩，但彭斯最終並未遵從此一規定。如今當下畫面曝光，他事後說明，因為他有定期接受病毒檢測，並沒有被感染，所以不需要戴口罩。

綜合CNN、CNBC等美媒報導，位在明尼蘇達州的梅約醫院（Mayo Clinic）為了防堵疫情進一步擴散，規定所有患者、來訪訪客及工作人員都必須戴上口罩或是遮住臉部，且此一作法是確保民眾安全的程序之一。但28日來訪的彭斯（Mike Pence）一路上自下飛機到醫院都沒有戴口罩，就連進入醫院後，也沒有把口罩戴上。

如今影片曝光，可見彭斯一度被10人所包圍，可見周邊的隨行人員與患者都依規定戴著口罩，外傳同行的美國食品暨藥物管理局局長哈恩（Stephen Hahn）也有戴口罩，全場就只有彭斯沒戴。

▲▼ 美國副總統彭斯28日探訪梅約醫院時並沒有依規定戴上口罩。（圖／路透）

▲川普政府的新冠肺炎工作小組由彭斯領導。（圖／路透，下同）

彭斯參訪梅約醫院的這一天，也是美國染疫人數破百萬人的一天。談及沒依照醫院規定戴上口罩一事，他說，「身為美國副總統，我定期接受新冠病毒檢測，我身邊的每一個人也都要接受病毒檢測」，且疾病控制與預防中心（CDC）所發布的戴口罩指引，主要為防止傳染病毒給其他人，「由於我沒有染疫，我認為這將會是個很好的機會，讓我能夠與研究人員、衛生人員交談，並看著他們的眼睛，跟他們說聲謝謝。」

只不過，當被問及接受病毒檢測的頻率，彭斯並未正面回應，僅提到他是定期接受檢測。外界認為，包括總統川普、副總統彭斯等高層官員不戴口罩的舉動，很有可能是經過討論的動作，以便淡化疫情嚴重性。

▲▼ 美國副總統彭斯28日探訪梅約醫院時並沒有依規定戴上口罩。（圖／路透）

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