四海幫嗆：每月收3萬保護費！三重新開酒吧遭砸店、噴辣椒水　警逮23人瓦解堂口

記者陳豐德／新北報導

新北三重一家新開幕酒吧生意興隆，反被四海幫海旭堂的角頭「強哥」給盯上，要求每個月繳交3萬保護費，老闆無力交付，強哥指示旗下旗下小弟到店內霸佔座位、噴辣椒水、作勢持刀砍客人。三重警方獲報後組成專案小組偵辦，28日兵分多路在雙北逮捕「強哥」等23名黨羽，依照組織犯罪、恐嚇等罪嫌送辦，徹底瓦解海旭堂組織脈絡。

▲四海幫海旭堂堂主叼著菸，與強哥（坐下者）率幫眾到酒吧霸店。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方調查指出，綽號「強哥」的葉姓男子（33歲），長期以三重溪尾地區「四海幫海旭堂」角頭自居，以建設開發公司為幌子，實際則從事工程圍標、暴力討債或脅迫圍事收取保護費等不法犯行，強哥更是經常率眾到處滋事，並藉故欺壓地方善良百姓。

自從三重區仁愛街一家飛鏢酒吧開幕後，強哥眼見有利可圖，多次率眾前往霸店滋擾，甚至還明目張膽大嗆「我是黑道，這裡的規矩就是由我來訂！」，意圖插乾股牟利；這讓小本經營的酒吧老闆不堪壓力直呼「酒吧我不做了，頂給你經營」，未料強哥竟進一步挑明說「不會等到你把店頂讓，我現在是要每月收你3萬元保護費！」

▼警方持搜索票攻堅破門。（圖／記者陳豐德翻攝）



店家無力繳交保護費，強哥就大批黑衣人佔據整家店座位，不讓店家營業，還刻意碰撞店裡來客，藉機惹事打人，另還指示小弟在店裡狂噴辣椒水，甚至持刀衝進店內作勢要砍客人，讓店家嚇得不敢做生意，只好報警求助。

專案小組追查多日，28日分持14張拘票及搜索票前往雙北各地，針對「四海幫海旭堂」執行攻堅掃蕩，一舉逮捕強哥、海旭堂陳姓大哥在內的21名幫眾，也在堂口內起出大批刀械、棍棒、信號彈、毒品、本票、借據及放款帳冊等大批物證，全案訊後依組織犯罪條例、恐嚇、傷害、毀損、毒品及重利等罪嫌，將一干組織成員移送新北地方檢察署偵辦



三重警方宣示，近期疫情嚴峻，警方全力投入相關防疫工作，惟「治安無疫期」，警方嚴打「無良吸血黑幫」之決心絕不妥協，尤其掃蕩非法幫派暨暴力討債集團工作，更是當前治安任務之重點目標，將持續針對不法組織及犯罪集團，實施高強度之威力掃蕩行動，維護市民安居樂業的生活空間。

▼四海幫海旭堂「強哥」等23人被依組織犯罪等罪嫌送辦。（圖／記者陳豐德翻攝）



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