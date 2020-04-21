酒吧開幕慘遇新冠疫情！黑幫帶30小弟霸位強索每月3萬保護費...警怒了

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區一間飛鏢酒吧日前遭到在地幫派角頭盯上，多次帶小弟到店內找老闆暗示要收取保護費，但店家開幕至今三個多月，生意深受新冠肺炎疫情影響，根本無力支付，角頭老大不死心乾脆派小弟入店滋事，氣得店家報警，警方到場時，黑衣人早已離開，事後老闆提告恐嚇取財，警方目前已掌握對象，將積極偵辦傳喚到案。

▲三重一家飛鏢酒吧才剛開幕就遇新冠肺炎影響生意，沒想到黑道還上門要保護費。（圖／記者陳以昇攝）

▼三重一家飛鏢酒吧1月間才剛開幕。（圖／記者陳以昇翻攝）

在三重區仁愛街一間音樂飛鏢酒吧，2020年1月間才盛大開幕，店內除了提供雞尾酒、飛鏢，更還有歌手駐唱，吸引許多年輕人消費；但好景不長，3月間，店內來了10多名黑衣人，大辣辣地直接在店內抽煙，根本無視禁菸規定，店家規勸反被怒嗆「我是黑道！」

隔天，一名自稱「強哥」的地方角頭大哥，在營業時間，帶了近30名小弟，進到店內坐滿空位，要求找老闆出來談，店家以老闆還沒來上班為由委婉告知，一行人等了一下隨即離開，店家才鬆了一口氣。

3月底，這群黑衣人又到店內，向老闆暗示需要每個月3萬元保護費，但新冠肺炎疫情影響生意，老闆委婉訴苦根本沒賺錢，角頭大哥根本不理會，旁邊小弟直接碰撞挑釁其他消費顧客，警方獲報到場，黑衣人早已逃逸，事後店家氣的到警局提告恐嚇取財。警方表示，已經受理店家報案，目前已經掌握相關對象，將盡快約談他們到案說明積極偵辦。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼黑道上門要保護費，警方到場時，黑衣人早已逃逸 。（圖／記者陳以昇翻攝）