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當抓耙仔被報復？　4黑衣煞狂砸禮儀公司…真相曝光超傻眼

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▲生命禮儀公司遭砸店　他：案情不單純…可能是報復。（圖／業者提供）
▲4名黑衣人手持棍棒前往竹東的禮儀公司砸大門。（圖／業者提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

承租竹東生命禮儀館營運的蔡姓禮儀社業者於4月13日教唆旗下4名員工假扮黑衣人，以球棒猛敲竹東生命禮儀館門窗玻璃，並於臉書發文、以被害者身分對媒體放話，要求警察單位及鎮公所儘速調查，塑造正當商家遭受黑道迫害形象。經竹東分局調查發現，蔡姓業者只對媒體放話卻消極不配合影像調閱追查犯嫌，蔡姓業者於4月17日約談到案，終於突破心防，坦承因經營壓力，自導自演而犯下此案。

竹東分局於4月13日21時許，接獲民眾報案，在竹東生命禮儀館辦公廳前方，有4名黑衣人持棒球棍打破數面玻璃，旋即離去。警方至現場時，要求業者至派出所正式報案，現場負責人卻以老闆不在為由，藉故拖延，警方請求業者協助調查時，其亦一反於媒體前侃侃而談之態度，極度消極不願配合警方偵辦。

▲生命禮儀公司遭砸店　他：案情不單純…可能是報復。（圖／業者提供）

▲殯葬業自導自演砸店，遭警方抽絲剝繭拆穿謊言。

業者隨後更於16日，將現場遭毀損畫面，逕自貼於「新竹爆料公社」，並呼籲警方調查，案經各大媒體報導後，新竹縣政府警察局立即指派刑事警察大隊支援竹東分局共同偵辦。

專案小組研判，相較一般被害者遭受脅迫後，往往主動且迅速報案，且多半積極提供監視影像，然本案業者除消極不願報案外，更以監視器保管人不在，或無法取得系統密碼等理由搪塞，類似反常行徑引起警方懷疑，遂不排除業者自導自演之可能。

由於業者不願配合說明，警方又發現監視器主機，於案發後遭重新格式化，刪除重要影像檔案，於是由專案人員以專業技術還原記憶體內刪除之檔案，終於發現關鍵畫面，並以此突破業者心防。

據瞭解，由於竹東地區尚有多家殯葬業，對蔡嫌經營的禮儀社的營運相對產生壓力，致長期處於虧損狀態。為增加曝光，引起官方重視，並藉此引起輿論壓力以對違法業者施壓，方才自導自演，出此下策。對於本案造成竹東鎮公所、其他殯葬業者的負面形象，以及假冒黑幫砸窗，使大眾對治安感到不安一事，蔡嫌犯後也深感抱歉，悔不當初。

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