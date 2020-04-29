連續零確診！管制措施有望放寬　陳時中談「考慮關鍵」：主要看民眾

▲陳時中忙碌台灣防疫，還必須出席立法院會議。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎疫情已經連續3天境外和本土都零確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也鬆口坦言「疫情6月底前有望趨緩」，因此外界也相當關心台灣的管制措施何時放寬？對此，陳時中今（29）日受訪時表示，對於放寬，每個人都有不同意見，但目前是要走逐步放寬的路，主要還是「看民眾對於既有規定的遵循程度」。

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台灣針對疫情做出了航空管制、社交距離和口罩實名制等規範，陳時中和防疫人員也曾在記者會大讚民眾水準高，除了少數幾個人，大多數人都相當配合政府的防疫措施。但此次疫情也嚴重波及了旅遊、餐飲等行業，八大行業更因某個案被限制營業。

因此在疫情逐漸明朗的狀況下，不少人都盼望台灣可以盡快解除相關管制，讓生活回復最正常化。對於民眾的期盼，陳時中今出席立法院財政委員會時回應，怎麼讓社會轉正常，的確是現在已經在研議的階段，但不能一下全放寬，如果一下太鬆散了，既有的成果就很難維持。

▲陳時中強調，主要還是看民眾對既有規定的遵循程度。（圖／記者李毓康攝）

而針對記者詢問，是否在6月就進入紓困階段？陳時中則保留表示，不敢做臆測，是推斷6月疫情有趨緩的可能，要怎麼開放，要看大家對既有規範的遵行程度，如果做得好，就代表可以逐步在安全情況下放寬，如果一下太鬆懈了，反而把原來既有的規範破壞掉，既有的成果就很難維持。

對於不少國外都漸漸解封相關管制措施一事，不少專家擔心疫情會捲土重來。陳時中則表示，解封和管制放鬆的確可能會有復發可能性，但是生活正常化也是要努力的方向，因此大家都是在疫情和生活正常化做選擇，不過也因為國外原本的管制措施都比台灣嚴格，縱使放鬆也是比台灣更嚴，相信大家還是會視疫情情況而定。