口譯哥戰WHO高層！批數百場會議7成被拒、疾管署慢5個月收到通知

▲口譯哥交戰WHO高層，駁斥該官員所稱台灣已有需多參與機會。（圖／翻攝YouTube／Center for Global Policy）

記者黃巈禾／台北報導

世界衛生組織（WHO）因排除台灣、忽視台灣疫情挨批。駐美代表處政治組組長趙怡翔（口譯哥）在一場智庫活動中，與世衛高層官員隔空交戰，駁斥該官員所稱台灣已有需多參與機會；同時，世衛應避免被中國政治利用，應讓台灣參與會議。

趙怡翔29日在臉書表示，與世衛資深官員共同出席美國全球政策中心（Center for Global Policy）舉辦的研討會，會議當中，與世衛官員直接討論台灣參與議題，他強調無論從法律或衛生層面，台灣皆應受邀成為世界衛生大會觀察員，且能實際參與各項專家會議。

趙怡翔指出，他也藉機回應世衛官員近期提出有關台灣的論述，一、感謝世衛官員近期肯定台灣對新冠疫情的因應措施，台灣珍惜與世衛合作的機會，也認為我國有更多能貢獻之處。

趙怡翔再指，二、雖然台灣有參與少數技術會議，但從數據層面來分析，自2009年到2018年期間，台灣申請參加165場技術會議，其中高達七成遭拒；在2019年台灣僅受邀9場技術會議，其中兩場還是對外開放的，對照WHO每年舉辦數百場會議，兩者不成比例。

趙怡翔提到，三、在資訊分享部分，自2009年台灣已納入世衛IHR機制，但世衛仍不願公開台灣聯絡對口資訊，以致2017年我國民在海外接觸結核病案例，台灣疾管署慢5個月才收到通知，再次證明世衛排除我國參與將影響台灣民眾健康安全。

趙怡翔提及，四、另針對世衛所稱已邀請台灣參加關鍵性網絡及全球研究及新創論壇，在實際狀況下，台灣專家的參與仍遭受許多限制及不同待遇。五、世衛官員稱無法邀請台灣是受限於聯大2758決議及世衛大會25.1決議，此兩決議並未提到台灣，也無法解決台灣2300萬人民之實質代表權問題。

趙怡翔認為，六、最主要的，中國是基於政治目的將台灣排除在世衛之外，世衛是具有高度專業的團體，應避免被中國政治利用，盼邀請台灣以觀察員身分參與世衛大會，並使台灣專家有效參與各技術會議。