1968 APP挨轟⋯林佳龍委屈曝內幕！點名侯友宜「很積極」

▲交通部長林佳龍。（圖／記者黃國霖攝）

記者李宜秦／台北報導

五一連假將至，疫情指揮中心協調交通部，升級高公局1968 APP，預計會再增80多個熱點，共將有300多個熱點。不過該平台資訊不完全正確，頑皮世界人流比華山園區少18倍卻被納入警示。交通部長林佳龍表示，有些地方政府很積極，有的就覺得讓中央執行，如新北市長侯友宜想多列警示點，有的地方首長則不願意。

立法院交通委員會今日邀請交通部長林佳龍報告備詢。立委李昆澤表示，高公局1968 APP人流警示資訊不正確，新竹動物園半夜顯示人多，平日人就很多的花蓮金針花海卻沒被納入警示，直言「不只狼來了，而是阿飄來了」。

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立委趙正宇表示，可以人工計算的方式，提供民眾更正確的資訊。立委洪孟楷表示，大半夜的景點卻顯示人多，該平台正確性待改進，且目前疫情穩定，管制景點卻比清明連假大幅增加，質疑合理性。

立委林俊憲指出，1968示警景點不合理，舉例而言，台北市華山文創園區統計人流數字，為台南頑皮世界的18倍，然而華山沒被列入警示點，頑皮世界卻被列入，質疑中華電信的數據可能有誤，交通部不應為中華電信背書，很「悲哀」。

▲1968APP新增人潮警示。（圖／翻攝自1968APP）

林佳龍表示，各地方政府首長態度不一，如新北市長侯友宜想多列警示點，但有的地方首長就不想要，強調中華電信以四成的數字推算各地熱點過去的人流資訊，與母體樣本很接近，數據應該不會失真。

林佳龍表示，方法、參數等問題，還必須繼續精進，他建議，不一定要用燈號顯示，可以改用人流數字呈現變化，讓大家放心，否則民眾可能誤會等於很危險、不能去，但其實不然。

林佳龍表示，雖然連日被砲轟，但政府是一體的，只是「有些地方政府很積極，有些地方政府相對而言，覺得就給中央來做。」確實該平台少數資訊不對，但八九成都很正確，不應以少數個案全盤否定，另外他表示，指揮中心計畫再增80幾個熱點，屆時預計將有300多個熱點。

洪孟楷提出臨時提案，要求交通部在五一連假前，針對該平台進行壓力測試，在北、中、南、東進行熱點測試，若APP數據接近各景點實際人潮，才能上線，交通委員會決議通過該案。

▲高公局1968APP隨時監控出遊熱點，亮人潮警示。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）