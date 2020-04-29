米其林1星撐不住！「莆田」基隆店開2年驚傳熄燈　東岸美食天堂掰了

▲莆田基隆店驚傳熄燈。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

有基隆「新美食天堂」之稱的東岸複合商場，2018年1月進駐7間知名餐廳，其中還有米其林1星級新加坡餐廳「PUTIEN莆田」，讓許多居民又驚又喜，未料開業2年多，驚傳4月30日將吹熄燈號。王品集團也對外證實，因租約到期，關門是長遠考量。

PUTIEN莆田基隆店即將關門，消息嚇壞當地人直呼「這種店在基隆留不住？」「又一家收」、「不知接下來會是什麼～？」還有家長特別帶著小朋友來一趟最後巡禮，懷疑可能是「疫情影響」，紛紛感嘆「那時候沒吃，倒了啦！」

對此，王品集團向《聯合報》證實，莆田基隆店因租約到期，公司決定不續租，和疫情沒有關係，是長遠考量，其他店也都正常營運，未來則可能評估，在基隆其他商圈另尋地點展店。

擁有連4年米其林指南一星殊榮的新加坡餐廳「莆田」光環亮眼，讓基隆也吃得到米其林等級的美食。王品集團指出，莆田是首次代理的國際餐飲品牌、中菜品牌，餐點融合叻沙、亞咱與娘惹等星洲口味，「非常新加坡」及「莆田10最」都是必吃菜色，PUTIEN莆田主廚則首推酥炒芋心、極品椒塩豬手這兩道菜。另外，新加坡最著名的辣椒螃蟹、胡椒螃蟹在莆田也吃得到。

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▼王品集團證實：莆田基隆店因租約到期關門。（圖／翻攝照片）



▼基隆東岸美食天堂少了一間米其林餐廳。（圖／資料照）

