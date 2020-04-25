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狼犬未拴繩！男護瑪爾濟斯「人狗都被咬」慘縫10多針…他塞6000元紅包想打發

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記者郭世賢、徐愷昕／基隆報導

楊姓男子與張姓女友人日前在基隆潮境公園遛狗時遭狼犬攻擊，不幸造成1隻馬爾濟斯耳朵受傷，以及楊男本人頭、眼、眉部多處撕裂傷，總計縫合了十多針。事後肇事狼犬的主人僅遞上一個6000元紅包給楊男表示讓他「壓壓驚」，後續就不聞不問，沒有再出現也沒有任何關心，現在楊男決定退回紅包，改採法律途徑直接提告。

▲▼公園遛狗散步遭狼犬攻擊。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲楊姓男子20日前往公園遛狗散步遭狼犬攻擊，頭、眼部一共縫合10多針。（圖／記者郭世賢翻攝）

楊男與張女4月20日晚間吃飽飯帶著家中2隻馬爾濟斯去散步，才剛抵潮境公園，就見遠處有1隻狼犬正在跟主人玩耍，由於狼犬沒有拴繩，在距離50公尺處時他們就先將狗狗抱起以免發生意外，怎料此時狼犬卻突暴衝過來，先是咬傷其中1隻馬爾濟斯的耳朵，接著便直接朝楊男背部攻擊，楊男衣服被咬破後，頭部也遭殃，此時為了保護愛犬不再受到二次波及，他只好任由狼犬攻擊。

▲▼公園遛狗散步遭狼犬攻擊。（圖／記者郭世賢翻攝）

狼犬主人見情勢不妙，趕緊衝上前制止，經一旁張女報警後，3人一同前往醫院就醫，當時狼犬主人僅塞了一個6000元紅包表示「這錢先給你們壓壓驚」，隨後就再也沒有出現表示要和解還是賠償。後續經救治，楊男眼睛跟眉毛2處傷口一共縫了10多針，另頭頂還有一5公分撕裂傷，因有細菌感染風險的疑慮，醫師僅先縫4針。

▲▼公園遛狗散步遭狼犬攻擊。（圖／記者郭世賢翻攝）

張女表示，當下有詢問狼犬主人為何不拴繩，但主人竟回應，「以為公園沒有人」，而受傷的楊男則認為，潮境公園是公共場所，遛狗本來就應該用拴繩繫住，不然要是今天是小孩被咬，後果一定不堪設想。目前，因狼犬主人在案發後完全不聞不問，所以楊男決定先將紅包先歸還，改採法律途徑，直接報案並提告。

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