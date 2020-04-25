最後一次記載是123年前　列絕種植物「澤珍珠菜」重現基隆暖暖

▲「澤珍珠菜」被「台灣維管束植物紅皮書名錄」列為台灣已滅絕物種。（圖／基隆野鳥學會提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

二十世紀以來因為人口壓力，不斷拓荒開發，加上使用除草劑及化學肥料，更是造成生態浩劫，台灣特有的「澤珍珠菜」就因此消失了123年，最後的記錄是日本人矢野勢吉郎在1897年台灣採集製作的標本，之後再無任何採集記錄；直到2020年3月，被長期關心植被觀察花草的民眾蘇惠昭所發現。

「澤珍珠菜」原是100年前台北盆地到處可見的濕地植物，有白花冠，花梗細長，頂端的花苞密集排列有如珍珠。123年來，因過度開發，已被「台灣維管束植物紅皮書名錄」列為台灣已滅絕物種，但3月基隆卻有位長期關心花草的民眾蘇惠昭發現100多株，生態人士建議就地畫為生態保育專區，避免破壞。

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▲ 澤珍珠菜。

澤珍珠菜之前僅有標本放在國立自然科學博物館，常在類似沼澤有水的環境生長，但代表著生態的演替的先驅者，台北盆地及台灣已不復見；發現澤珍珠菜的蘇小姐表示，3月26日她在觀察植物時，走到一處草地有點潮濕有水地方，發現這陌生植物，照片傳給林業試驗所植物專家鐘詩文博士才確認是失蹤白餘年的野生澤珍珠菜。國立自然科學博物館研究人員楊宗愈也證實，自1897年日人的標本採集紀錄後，一直以來並無觀察紀錄。

鐘詩文表示，澤珍珠菜族群有三到四個，已經擴散生長，推估有3到5年的時間。可能是外來隨颱風、氣流、候鳥等，也可能是人為，如到過中國大陸夾在鞋子，間接帶回台灣，也不排除是台灣原生物種；林試所已帶回6株復育並作分析了解，未來會把種子送回基隆，協助復育。

▲「澤珍珠菜」最後的記錄是日本人矢野勢吉郎在1897年台灣採集製作的標本。

基隆野鳥學會常務理事沈錦豐指出，澤珍珠菜能在百年後現身，歸功市府長期來推動不用除草劑，而是保住生機的除草機方式，棲地有其特殊條件，位於邊陲地帶又向陽，沒被大樹遮掩，二到五月都是開花期，也希望不要曝光，更呼籲民眾不要因好奇挖回家種，因為棲地有其特殊條件，保留在原棲地才能繁衍。基隆市議員王醒之也呼籲大家一起來復育及保護。

基隆市府指出，「澤珍珠菜」已經與鳥會協調，從現在到果實成熟期3月至7月，鳥會會協助保護並採子由市府協助培育，目前規劃在暖東苗圃、內寮濕地等類似「澤珍珠菜」原棲地的環境規畫復育區。

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