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延長電池續航力！　避免電池壽命衰退的4大關鍵

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▲▼滑手機,追劇。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲日常生活中使用手機或3C產品造成電池耗損。（圖／翻攝PAKUTASO）

記者謝仁傑／綜合報導

3C產品普遍使用的鋰電池常常會有衰退的現象，不過事實上，除了自然老化之外，有許多衰退因素是在日常使用的過程中就可以避免的。根據美國密西根大學的 研究報告 指出，透過下列方式來保養電池，可延續其續航壽命。

▲▼電力續航。（圖／密西根大學研究中心）

▲鋰電池壽命的保養方式。（圖／密西根大學研究中心）

一、鋰電池的溫度

大家一定都有在充電或使用的過程中，發現設備突然變得特別熱的時候，這代表你的鋰電池溫度過高了！此時最好趕緊將充電線拔下；充電的時候盡量讓設備處於適當的溫度環境中，避免設備溫度易於升高。

同樣的，電動車如Tesla，在夏天時也應盡量停置於陰影處，並適時開啟車內的空調，使電動車維持在適當的溫度。

二、環境恆溫

若設備處於太潮濕的環境，或者是溫度過高（攝氏40度）或過低（攝氏0度）的地方，都會對設備整體及鋰電池造成傷害。

三、電量的過與不及

有些人在家時喜歡一直將手機插在充電座上使用，即便電力已處於100％，又或者有些人常常將手機使用到接近0％，以至於自動關機... 注意了，這兩種狀況都會對手機或設備電池造成傷害。

因此，應盡量避免這兩種狀況的發生，像是蘋果及三星，在電量低於20％時就會建議用戶為設備進行充電，平板與筆電亦同。另外，若設備有一段時間沒有使用了，最好進行一段時間的充電與放電使用，以提升電池的活性。

四、避免快速充電

很多人喜歡讓設備進行快速充電，事實上，這也會對於鋰電池造成損害；同樣的，高強度的使用設備造成其電力快速損耗，也會導致電池壽命的減損。


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