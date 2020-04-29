NOVA情報誌／革命性粉餅機　三星Galaxy Z Flip搶鮮殘酷鑑

圖、文／NOVA情報誌

太跨張，全球首創可摺式玻璃螢幕掀蓋機，展開時為6.7吋寬比例O極限螢幕，摺疊後變身掌中粉餅機，能輕鬆放置口袋攜帶；創新無段式轉軸還能自由角度摺疊變化，免手持放置桌上自拍或直播，機背更設有1.1吋第二顯示螢幕，能即時顯示時間/日期/電池等資訊，還能當成自拍畫面或讓被攝者看到即時構圖，加上宛如精品超美型鏡面外型…哇、大審婆若不出手怎對得起大家，達人們集合， 搶鮮殘酷「鑑」！

超級鑑定師風雲榜

◎專家達人1～暱稱「男哥」

姓名：蔡俊男

現任：NOVA情報誌 總編輯

綽號（英文名）：Hanson

資歷：DVDinfo視聽雜誌資深編輯5年、Myplus加分誌主編1年半、NOVA情報誌主編11年、NOVA情報誌總編4年…等

IT總年資：18年

數位感「諫指數」：5顆星

◎專家達人2～暱稱「Ling」

姓名：陳雯伶

現任：PC Home雜誌 主編

綽號（英文名）：3C一姐

資歷：PC Shopper雜誌技術編輯4年、PC Shopper雜誌副主編4年、PC Home雜誌主編6年

IT總年資：18年

數位感「諫指數」：五顆星

◎專家達人3～暱稱「奈勒斯」

姓名：陳英傑

現任：自由電子報 主編

綽號（英文名）：Linus

資歷：蘋果日報副刊3C記者2年、尖端出版社3C雜誌編輯1年、自由時報3C記者3年、中國時報生活科技組記者4年

IT總年資：18年

數位感「諫指數」：5顆星

◎專家達人4～暱稱「安安」

姓名：龍信安

現任：「YES！新機到了」網路頻道製作人

綽號（英文名）：Anan

資歷：攝影家手扎專欄作家3年、DV HOT哈燒網主編2年、數位影像坊站長7年

IT總年資：18年

數位感「諫指數」：5顆星

Galaxy Z Flip肚裡乾坤

◎革命性摺疊玻璃螢幕&無段式隱藏轉軸：搭載革命性超薄可摺式玻璃，支援螢幕掀蓋式摺疊，展開時為6.7吋寬比例O極限螢幕，摺疊後變身掌中機，能輕鬆放置口袋或隨身小包攜帶；創新無段式隱藏轉軸能可自由角度摺疊變化，經原廠測試可達20萬次摺疊壽命。

◎獨特免手持拍照&超廣角相機拍攝&雙重螢幕預覽：透過摺疊螢幕，能將手機放置桌上或不同角度下做免手持自拍、視訊或直播（手勢比5即可感應拍照），並能自動切換上下分割畫面，上為取景瀏覽、下為拍攝控制。主相機搭1200萬鏡頭F1.8大光圈廣角鏡頭＋1200萬像素123度超廣角鏡頭；前自拍鏡頭為1000萬像素。支援相機一鍵拍錄，拍攝&錄影皆提供專業手調模式，透過前置第二顯示視窗能看到自拍畫面或雙重螢幕預覽讓被攝者看到即時構圖。

◎強悍高通S855+效能&6.7吋艷麗螢幕&Dolby環繞音效：搭載高通強悍Snapdragon 855+八核處理器、8GB RAM/256GB ROM。配置6.7吋21：9沉浸式動態AMOLED螢幕，能呈現艷麗色彩與支援HDR 10+，並內建Dolby Atmos環繞音效技術與支援UHQA超高音質，隨機附帶AKG高音質耳機。

◎第二顯示螢幕視窗&人性規劃規劃&3300毫電力：機背設有1.1吋Super AMOLED顯示螢幕，能即時顯示時間/日期/電池容量等資訊，並能控制音樂，當訊息進來觸點後翻開螢幕即可無縫切換，拍攝時亦可當成自拍螢幕使用；操作上支援多重視窗、雙螢幕分割處理，出廠搭3300mAh容量鋰電池。



鑑定團密室會談、現場LIVE

鑑定1番目→一定要這麼鑑 『外觀造型&掌中握感』

大審婆：嘶…聽說這款外貌很創新吸睛有戲，首先針對外觀&握感開鑑！

Ling：它小巧摺疊外型讓人有驚豔到，可愛與美型程度讓很多女生超愛，鏡面拋光處理亮眼，但缺點免不了會沾上指紋，且看起來還滿嚴重的，不過有個加分地方螢幕邊角有做橡膠墊突起，對面板安全保護有幫助

安安：猛一看很難想像它是款智慧手機，倒像是女生攜帶的精緻粉餅盒，這次三星在工藝外觀做得很到位，有將時尚風格與奢華高調融入機體，比較特別是外觀頑美紫色系，這顏色從去年底到今年非常有話題，你看韓劇愛的迫降，有錢人主角拋出來的都是紫色（全場大笑），這部分挺成功。

奈勒斯：早期非智慧時代我就愛用摺疊掀蓋手機，進入智慧時代後幾乎每款都長一樣；三星這次帶來相當大突破，可說是從iPhone問世10年來手機外型上最大改變。實際握感很OK，但這類摺疊機以往概念應該要能單手掀開，它還是不行，需雙手並用，未來若能再調整就更完善。

男哥：它外觀真的很有特色又漂亮，工藝細節精緻，輔以拋光鏡面與圓潤討喜造型，握在手中很有精品fu，但誠如Ling所言，美中不足容易沾指紋，變成需常常擦拭，且一旦有小刮傷會看得很清楚，其餘就沒啥好挑剔，整體外觀我給高評價！

鑑定2番目→一定要這麼鑑 『革命性摺疊玻璃螢幕&無段式隱藏轉軸』

大審婆：針對革命性摺疊玻璃螢幕，創新無段式隱藏轉軸多角度摺疊…持續鑑！

奈勒斯：這革命性摺疊玻璃螢幕技術，好處摺疊後能放進口袋攜帶，藉由這特性還能將螢幕做更大，兼顧大螢幕與摺疊機優勢，這點有吸引到我，尤其原廠強調轉軸開闔次數壽命達20萬次，不讓人太擔心。

安安：摺疊確實是它很大賣點，同時也是全球第一款做到玻璃可摺式翻轉掀蓋機。過去這類摺疊轉軸一旦卡塵後，容易造成磨損鬆動，這次原廠有強調特別在轉軸處加入防塵處理，還不錯。

Ling：這款標榜無段式轉軸，真的用起來不會有卡卡感覺，技術處理滿到位，同時巧秒將後方摺疊處那段較醜醜地方適時隱藏，放上自己LOGO，有畫龍點睛效果。不過畢竟是螢幕居中摺疊，不管首代還是這款，從側邊或光線反射下中間那條摺痕還是有些明顯，這款雖比上代好很多，但仍無法做到毫無痕跡，未來還有克服與進步空間。

男哥：過去這類摺疊機主要讓它變平板，老實說有些雞肋，實用性不彰；這款最大意義讓摺疊螢幕機真的做到實用接地氣，解決手機大螢幕VS攜帶上兩難。雖然如Ling所言螢幕在側邊或光線下仍可看出些許摺痕，但一般操作或從正面看影片倒是看不太出來，個人認為設計算成功，畢竟有其物理限制，不能太挑剔，我反而較擔心用一段時間後，摺痕會愈來愈明顯，這部分還有待後續觀察！





鑑定3番目→一定要這麼鑑 『獨特免手持拍照&超廣角相機&雙重螢幕預覽』

大審婆：朋友啊，對於獨特免手持拍照應用，超廣角相機鏡頭&雙重螢幕預覽功能拿出精神續鑑！

安安：Z Flip非常巧妙利用摺疊方式，讓它無須手持或腳架能放在桌上或不同平台操作，不管直播或戶外拍攝都省下很多力氣，這部分讓它很加分。

奈勒斯：摺疊免手持拍照，對於構圖或取景真的便利很多，想直播或自拍時能更直覺拍出想要作品，配件與操作時間雙省，加上廣角相機大光圈特性，比出5手勢就能感應拍照，相當OK。

Ling：以相機規格來說，相比三星同時間推出的新S20系列，配置的規格太過保守，感覺跟它摺疊與創新的前衛感不符，況且坊間一堆中階機鏡頭都已配到4800萬像素。不過這摺疊應用好處不用帶腳架真的很方便，對喜歡自拍或視訊，尤其拍夜景怕震動模糊者完全是種意外收穫。

男哥：拍照部分它無論應用設計與貼心度是有的，因定位上較偏向女性年輕族群，當要拍攝或自拍時，畫面會自動分為上方瀏覽下方控制，這是它一大摺疊應用賣點。尤其背後第二OLED螢幕，原本以為只能顯示資訊，測試後發現按下螢幕右上方開關鈕，就能支援雙重螢幕瀏覽讓被攝者看到即時構圖，雖然螢幕小，不見得有多大功效，但可看出開發者用心。此外實際拍攝後照片上傳電腦螢幕上看，發現拍攝品質也比預期好，若相機像素規格等再高些，相信就更完美。

Galaxy Z Flip配件&細部仔細瞧！

◎機背轉軸LOGO標誌

機背轉軸處巧妙特別刻上自家LOGO，有畫龍點睛效果，提升摺疊後的視覺美觀。

◎摺疊拍照分割畫面

螢幕摺疊進行拍攝或自拍時，畫面會自動感應分為上方瀏覽與下方控制，設計上頗為貼心。

◎側邊指紋辨識感應器

機身右側邊設有薄型指紋辨識器，方便使用者右手握持時同步快速解鎖進入主畫面。

◎ 高音質AKG耳機

隨機附帶高音質AKG耳機，搭配上杜比音效讓環繞空間感相當顯著， 且帶來強烈震撼的低頻感受。

鑑定4番目→一定要這麼鑑 『強悍高通S855+效能&艷麗影音表現&Dolby音效』

大審婆：各位麻吉，硬體運作效能與影音表現嘛不能輕忽，用力再鑑！

奈勒斯：剛剛實際用它這6.7吋寬螢幕看YouTube影片，發現面板亮度、鮮豔度與可視角表現都很不錯，音質部分外擴聲還好，但搭配隨附的這副AKG耳機與杜比音效，讓環繞空間感相當顯著，可見這耳機相當不錯。

安安：同感，它螢幕表現出的色彩確實豔麗，沒有愧對自家動態AMOLED技術特性，反而相較下喇叭外擴聲就沒那麼亮眼，不過接上耳機立即扳回一城，附帶的AKG耳機很加分，因AKG原本就以專業廣播與錄製節目高檔耳機聞名，光看它套用編織線材就知講究之處。

Ling：這款硬體規格搭高通S855+處理器，記憶體8GB /256GB等配置，規格看來比較像上一代旗艦機感覺，當然使用上效能充裕；另外這螢幕真的很漂亮，影片播放效果如三星旗艦手機一貫給人的印象，艷麗吸睛。

男哥：核心855+確實是上代旗艦機規格，今年各家機皇都開始走高通S865，不過之前測試過855+跑分，隨便都超過30萬，就效能來說絕對足夠。比較可惜是沒支援5G，今年起各家都會推5G，當下半年5G開台後就顯得有些雞肋，就通訊未來性來說較不足。另外這塊螢幕表現真的沒話說，尤其音效接上AKG耳機後，強烈的鼓聲動次動會讓年輕人很愛，低頻感相當飽滿。

鑑定5番目→一定要這麼鑑 『第二顯示螢幕視窗&人性操作規劃&3300毫電力』

大審婆：最後，針對1.1吋OLED第二顯示螢幕&人性操作規劃&3300毫電力拉斯兜鑑！

安安：摺疊後看不到訊息，因此讓這第二螢幕顯得重要，創意與實用性兼具。不過可惜尺寸有些太小，應該還可以做更大些，當成自拍畫面或被攝者即時構圖時，看起來有些吃力。

Ling：這機背上第二顯示螢幕，若沒有做會被人家罵翻（全場狂笑），1.1吋概念來自一些即時訊息顯示，尤其不錯是能跟軟體做搭配，當小螢幕秀出剛傳來的LINE訊息，按下後翻開螢幕就自動跳到LINE程式內，設計上滿貼心。

奈勒斯：我也認為規劃這第二螢幕讓它很加分，但也許怕做太大影響設計感，大小約等同隔壁位置的相機鏡頭。另外內建3300毫安培電池，雖然不是太高，但手機最耗電的就是面板，摺疊機相對讓耗電降低，實際電力耗損不至太快，還OK啦。

男哥：個人認為這小視窗第二螢幕對摺疊手機彌足珍貴，因時下很多人不帶手錶喜愛看手機上時間，當摺疊起來看時間若都要翻一下螢幕太麻煩，透過這小視窗能看到時間、電力與即時重要訊息，有其實用性。唯一小缺點是想喚醒這小螢幕不是太靈敏，有時需手指敲兩三下，應該要跟坊間智慧手錶一樣拿起或偵測到動作立即顯示，如此就幾霸分。

大審婆：收到，感恩喔～

『不要再給我打分數了』

一路鑑到這，大審婆信心增加不少，接下來還要請各位專家達人們Galaxy Z Flip摺疊翻蓋螢幕機打分數囉！

『評分標準』

◎60分－錢多可買◎70分－可玩玩啦◎80分—這東東還真不錯◎90分—物超所值！數位好樣！◎100分－考慮什麼，趕快到NOVA血拼囉！

男哥：84

Ling：82

奈勒斯：83

安安：81

平均分數： 82.5分「NOVA數位鑑定過關」

『我要上訴─原廠有話要說』

我大審婆一向以超龜毛聞名，不、是超完美主義者啦！雖然這次超級鑑定團通通都給Galaxy Z Flip翻蓋摺疊螢幕機打了「這東東還真不錯！」評價，但鑑定會中依然有一些負面挑剔聲浪，偶一定要給它好好追根究底…。嗚～當我到達原廠時，恰好喉嚨癢咳了一聲，警衛驚嚇退後好幾步，硬是把我阻在門外，還好在門口遇到熱心的「小星迷」，主動幫我解答疑惑！

Q大審婆：與會專家普遍讚賞Galaxy Z Flip小巧摺疊，像極精緻鏡面粉餅盒，握在手中很有精品fu。不過有達人指出，鏡面拋光處理雖亮眼，但可惜容易沾上指紋？對此…

A小星迷：這位達人很挑剔喔！鏡面外觀帶來更亮眼視覺觀感，還可以當鏡子使用，當然無可避免沾指紋，相比下瑕不掩瑜，有空多擦拭就亮晶晶。

Q大審婆：搭載革命性摺疊玻璃螢幕技術，能讓6.7吋大螢幕機，摺疊為小巧易攜的掌中機，兼顧大螢幕與攜帶性，現場達人都喊讚！不過有專家提到螢幕居中摺疊，從側邊或光線反射下中間那條摺痕還是有些明顯？配置的相機鏡頭像素規格僅1200萬太過保守，跟它摺疊與創新的前衛感不符？對此…

A小星迷：摺疊玻璃螢幕技術畢竟有物理限制，Galaxy Z Flip已做到相當好，一般使用下或正面看幾乎察覺不出摺痕。另外相機像素高不等於畫質，目前這樣配置應該是研發時最佳考量。

Q大審婆：硬體規格搭載高通S855+處理器，達人們認為雖然是上代旗艦機水準，但效能使用上充裕無虞，唯一可惜沒支援最新高速連網5G技術？

A小星迷：5G晶片應用時會產生更高熱能，同時需要更多天線配置，猜測原廠為了保有最佳薄型化美型外觀，因此沒導入5G，況且台灣電信業者最快下半年5G開台，是否延後還不一定，這位達人很猴急喔！

Q大審婆：機背上設有第二螢幕小視窗，能即時顯示時間/日期/電池容量等資訊，還能結合軟硬應用無縫切換與當成自拍/被攝預覽畫面，現場專家多所讚賞，但美中不足是尺寸有些太小？且喚醒這螢幕不是太靈敏，有時需手指敲兩三下？

A小星迷：第二螢幕主要為輔助功能，若做太大會影響美觀，不見得是使用者想要的。螢幕喚醒靈敏度問題，當太敏銳頻頻亮起，勢必增加耗電量，且未來也可透過韌體更新作調整，小蛋糕一塊啦！

大審婆：瞭解，阿里卡豆！



鑑定過關 前進NOVA…

YA、鑑定過關！看到Galaxy Z Flip摺疊翻蓋螢幕機獲得眾位鑑定團專家的肯定，熱心的小星迷又消除偶的一些龜毛疑慮，嘿嘿～那偶就趕緊到NOVA搶購一部，即日起踏上網紅事業新道路，哈哈！

文【NOVA情報誌】http://ebook.nova.com.tw