疫情下台股3月大跌14%　壽險業撿便宜悄悄加碼1756億

▲新冠肺炎疫情襲擊金融市場，台股3月跌幅14.03%，創下1998年9月以來單月跌幅最大。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（28）日公布壽險業在國內外投資部位，截至今年3月底，投資台股餘額達1兆5,309億元，儘管新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球金融市場，台股3月跌幅高達14.03%，壽險業仍逆勢加碼1,756億元。

根據金管會保險局統計，觀察壽險業投資台股金額，今年1月壽險業投資台股餘額為1兆5,195億元，2月則攀升到1兆5,763億元，到了3月則下降至1兆5,309億元。

隨著新冠肺炎疫情來勢洶洶，台股隨著全球股市起伏震盪，1月台股加權指數跌幅4.18%，2月也跌1.76%，而3月跌幅進一步擴大至14.03%，創下1998年9月以來單月跌幅最大。

壽險業主管指出，壽險業投資台股主要是以「市值」計算，因此台股下跌、持股部位增加，就是壽險業加碼台股；若台股下跌、持股部位減少則有2種可能，一種為壽險業減碼台股，另一種則是壽險業投資台股部位的市值縮水。

以壽險業2月底持股部位1兆5,763億元來看，台股3月跌幅14%，壽險業台股部位應會縮水2,209億元，3月投資台股餘額應降至1兆3,553億元，不過仍有1兆5,309億元，由此可見，台股3月大跌之際，壽險業不但沒有減碼，反而加碼台股1,756億元。

另在壽險業投資海外部分，國外股票投資達5,858億元，占可運用資金達2.22%；此外，壽險業海外投資金額則來到17兆5,816億元，占可運用資金達66.51%。