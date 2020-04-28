保全見群聚鬥毆急忙報案…永和警勸「別打110！」原因曝光　網友怒了

▲永和分局。（圖／翻攝自Google Map）

記者陳雕文／新北報導

新北市永和民有街日前深夜發生群聚鬥毆事件，一名保全見狀急忙撥110報案，到場的員警卻責怪，「別打110！報案幹嘛不打給派出所？」事後偵查隊要求保全調監視器，但當時他正在巡邏，過了10多分鐘才能回去調畫面，又被警方罵，深感委屈向警政署投訴，永和警解釋「別打110」的意思，但網友更怒了。

據了解，4月4日晚間11點多，一名22歲游姓男子夥同另外3名友人，持棍棒圍毆一名17歲程姓少年，造成他手腳挫傷，得和派出所員警獲報到場，嫌犯已逃逸無蹤，獨留被害人。員警質疑報案的社區保全（化名阿倫），「為何不打派出所電話？」保全聽了都傻了，認為一般民眾發現治安問題，應該都是打110報案…

警方隨後告知，爾後如有相關治安、交通問題，可逕撥打派出所電話，避免層層轉報時間之流失，以爭取時效。阿倫聽了感到一陣莫名其妙，也只能聳聳肩開始巡邏，後來永和偵查隊也到場做進一步調查，打電話要阿倫調閱監視器畫面，但他正在外頭，需要一陣子才會走回去，偵查隊則要求他立刻回去，過了10多分鐘雙方見面了，警方急於查明案情，講話態度焦躁不耐煩，要阿倫趕快動作。

阿倫感到不悅，警方見狀又罵，「做得那麼不開心就不要做」，阿倫忍無可忍，堅決向警政署檢舉。永和警分局解釋，員警請投訴人直接撥打派出所報案並無不當，因為可避免層層轉報導致時間流失，以爭取時效，但是言詞欠妥，已加強教育並督飭改進，相關查處情形亦於4月10日函復當事人。

網友看了嘲諷警方，「警察的教育不能等」、「盲腸是：不能吃案！」、「打給派出所？我還怕會被吃案，或者搓湯圓搓掉」、「層層轉報？看來110e化勤務指管系統有重大缺失，監委快去約談證人永和警分局，必要時對警政署提起糾正案。」、「緊急時候要報警，誰會去記派出所電話，笑死人…」、「當然不能打110！！這樣會造成警方吃案上的困難，懂？」

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