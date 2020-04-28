Uber載運3000萬...女司機下車買鹽水雞秒被劫　落網2匪一審重判

▲林東賢在北市將3千萬現金連車劫走後，逃亡沒錢就砍人搶財，於中壢落網，如今針對3千萬搶案，一審被判刑7年10月。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者孫于珊／台北報導

台北市信義區2018年10月29日晚間，發生一起3千萬搶案！當時鄧姓與王姓2名女子在運鈔途中，遭2名男子王璟澄與林東賢等人持刀搶劫得逞。台北地院28日審結，依結夥攜帶凶器強盜罪，判王男7年4月徒刑，判林男7年10月徒刑，可上訴。

案發當天，黃金買賣涂姓業者委託UBER司機鄧女與王女，到長安西路的「新加坡舞廳」及南京東路2處收款，車上共載運了3000萬現金鈔票，不料鄧女卻在中坡北路買鹽水雞時，遭王男等人趁機闖入車內持刀恐嚇，最後連車帶錢全部劫走，直到把車開至忠孝東路五段附近才棄置，並搭上接應轎車離去。

王女曾於庭中表示，當時她留在車上正要鎖門時，2名男子突然闖進駕駛座及後座，大聲喝令「下車！」並出手推擠，她手抓車門大喊「搶劫！」卻沒人願意出手，她只能無奈看著對方離開，並在原地哭泣。

王男沒多久便落網，林男則是到2019年5月涉及搶案後才遭警方逮捕，並指出幕後主使者是四海幫大哥郝廣民。檢警調查發現，全案是由郝指派王男等3人下手行搶，郝目前已被拘提到案，遭羈押禁見，另案偵辦中。這起3千萬搶案，除了王、林2名犯嫌已遭逮捕歸案外，還有一名犯嫌劉男，但他已潛逃出境，目前通緝中。

▼北市3千萬搶案幕後藏鏡人是四海幫大哥郝廣民。（圖／記者張君豪翻攝）

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