「台版棺材舞」來了！禮儀社搞笑影片籲民連假別出門…網友瘋傳：太有梗了啦

▲聖安生命禮儀公司執行長劉韋俊配合流行加強宣導防疫的重要。（影／劉韋俊提供)

記者簡仲豪／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內無新增病例，至今為止，已連續3天零確診，也是國內連續16天沒有新增本土個案。但也不少民眾開始擔心接下來的5/1連假會出現大量出遊人潮，成為防疫破口。對此，聖安生命禮儀公司執行長劉韋俊特別拍攝時下流行的「非洲棺材舞」，希望民眾可以減少出遊。

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▲禮儀公司執行長為呼籲民眾連假減少出門，特別拍攝時下流行「棺材舞」，讓民眾注重防疫問題。（圖／翻攝自劉韋俊臉書）

劉韋俊表示，因為本身從事殯葬事業的關係，加上老婆想看台版棺材舞，他就請員工一起來模仿非洲棺材舞，跳起台版棺材舞，更想藉此機會讓民眾更加注重防疫問題。

「因平常都是正經八百抬棺，大家排練了半天才拍出簡單的影片」劉韋俊指出，五一連假即將到來，希望棺材舞在娛樂之餘，也帶來警示，讓大家五一勞動節盡量待在家，避免群聚感染，做到大家一起防疫的效果。

▲影片中設計不少橋段都相當有趣。（圖／翻攝自劉韋俊臉書）

▲網友看完影片紛紛表示太有梗了！（圖／翻攝自劉韋俊臉書）

影片一上傳臉書後，立刻引來大批網友留言，紛紛表示「有梗分享起來」、「真的會紅」、「完全笑到一個要崩潰」等，更被大量轉發、分享。