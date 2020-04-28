疫情管制有望6月放寬！台大醫曝「台沒歐洲嚴格」：目前沒有放寬必要

▲新冠肺炎疫情在台趨緩，不少民眾好奇是否會放寬相關管制。（圖／記者李毓康攝）

記者簡仲豪／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨(27)日在記者會上宣布台灣本島已經連續15天無新增確診案例，對於疫情趨緩，各界都好奇台灣什麼時後會開始放寬管制，例如：禁來台轉機等措施、口罩的配戴、入境檢疫14天等相關規範。對此，台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎認為，台灣管制措施不像歐洲嚴格，現在沒有放寬必要，尤其國境管制更要慎重以對。

李秉穎指出，台灣管制不像歐洲嚴格，現在只有戴口罩、管制人潮等基本防護，已經是最小的要求。他認為，現階段不用急著放寬管制，且目前還有十個無明顯傳染源的確診案例，沒有進一步擴散，可能是因為戴口罩有效，一旦放棄相關管制，感染破口可能擴大。

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對於國境管制部分，李秉穎表示，除非有國家確認地區疫情消失，入境台灣也許可以不用檢疫14天，但估計還要很久，即使歐洲疫情趨緩，也不代表沒有社區感染，目前國境管制仍是必要防護。

指揮官陳時中透露，台灣疫情有望在6月底前趨緩，相關管制也有望放寬。但他也強調，台灣現在其實管制不多，但相關規範要做好，讓自己心裡更踏實，未來防疫措施才能放得更寬鬆。對此，李秉穎也表示，若是台灣接下來沒有再爆發社區感染，且海軍官兵所接觸的人沒有發現確診反應，在6月底前將管制放寬一點是沒有問題的。