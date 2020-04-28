3次安檢查嘸施工挨批卸責　柯文哲：犯法的人自己要負責任

記者蔡文鈴／台北報導

針對錢櫃大火台北市府是否確實執行稽查，市長柯文哲、副市長黃珊珊28日開記者會對外說明。有議員爆料北市府3月就有執行3次安檢，但卻什麼都沒有查到，柯文哲則說，「法律訂在那裡，人民有遵守的義務」，業者施工本來就要申請，「鑽法律漏洞這不對」。

黃珊珊一再強調，3月30日大檢查時，稽查同仁稽查時有在B1看到隔間木板，當時就詢問業者是否要施工，若要施工的話必須要申請消防防護計畫，但是現場看不出來在施工，只有看到B1做隔間門，因此在3月30日的稽查跟4月22的稽查，都未發現施工狀況。

▲台北市長柯文哲偕同副市長黃珊珊召開記者會，說明林森北路錢櫃KTV火災稽查情況。（圖／記者湯興漢攝）



對於黃珊珊不斷強調沒有看到施工狀況，遭質疑是否推卸責任，對此，柯文哲表示，「國家法律訂在那，人民有遵守的義務」，但大家都把法律當作參考用，沒有人要遵守，這也不能怪政府怎麼沒有抓到犯法的人，「犯法的人自己要負責任。」

不過柯文哲也說，消防局建管處分開申請，這個漏洞會檢討，要把這個缺失補起來，而施工前業者要申請消防防護計畫，「這是老百姓、業者的責任，業者鑽法律漏洞沒有申請，這不對。」

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