美魔女電波拉皮意外毀容　照片慘被當「負面教材」推銷保養品...她崩潰怒提告

▲林女因電波拉皮意外毀容，在記者會淚訴心酸，不料受傷的照片，竟被直銷、網購業者拿去宣傳保養品，讓她氣得提告。（圖／記者徐斌慎攝）

記者羅志華／台北報導

林姓女子於2019年間，因電波拉皮手術意外，導致臉頰、頸部燒傷，事後將照片貼在個人臉書抒發，不料照片竟被曹姓女子引用推銷保養品，「AMZ亞瑪勁線上購物」也引用新聞照片打廣告；林女向曹女、網購業者分別求償100萬，北院日前判曹女應賠5萬、業者免賠。

林女控訴，曹女於2019年7月，引用她登在臉書上臉頰受傷前、後的照片，以「擁有千萬年薪，顏質高、愛健身的美魔女，因為一次電波拉提毀了她一生」、「我比她幸運，遇到了皙之密（保養品），真的奉勸大家，不要為了一時快速的效果，而賠上生命中最重要的皮」等內容，發文宣傳直銷保養品；另外，「AMZ亞瑪勁線上購物」也引用她的照片，廣發「電波拉皮嗎？可能面臨灼傷、毀容！醫美潛藏的『美容危機』！」電子文宣，推銷保養品。

林女不滿自己的遭遇，被曹女及網購業者拿來當成「負面材料」，依侵害肖像權、損害名譽，像他們各求償100萬元，並要求曹女於臉書刊登道歉啟事。

曹女表示，她只是和網友討論醫美話題時，引用了林女的照片，並沒有藉此營利，她願刊登道歉啟事，但無力賠償100萬元；網購業者表示，他們是引用媒體報導的新聞照片，並不知道照片上的人是誰，且引用照片大多有遮掩、或僅局部特寫，並無法辨識出個人身分，且林女接受報導時，已同意公開照片，自然不能再主張肖像權求償。

法官認為，曹女的發文內容，是對林女醫療糾紛的新聞事件評論，受言論自由保障，但她引用林女的個人照片作「負面教材」，目的也非出於良善、而是為宣傳美容產品，應負賠償責任，判她應賠林女5萬。

網購業者部分，法官認為，他們引用已模糊處理、非完整的照片，難以辨識肖像中的人物，引用方式屬社會生活合理範圍，並沒有嚴重侵害林女的肖像權，判業者免賠。



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