潭雅神綠園道取締電動自行車　開跑2天開出13張罰單

▲大雅警分局自25日起正式於該綠園道開罰取締電動自行車 ，2天已開出13張罰單。（圖／警方提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市著名自行車車道潭雅神綠園道，優美風景吸引許多自行車愛好者前往活動，但有不少騎士及外籍移工為貪圖便捷，將電動自行車騎進綠園道，影響他人。為維護市民安全，大雅警分局自25日起正式於該綠園道開罰取締電動自行車，並依「道路交通管理處罰條例規定」第73條，對違規者處以300至600元罰鍰，才經過2天，已開出13張罰單。

大雅警分局表示，潭雅神綠園道以坡度平緩、綠意盎然著稱，平、假日總不乏騎自行車的愛好者，其中「S彎道」更是許多民眾必拍景點。但如此唯美的休憩環境卻時有民眾貪一時之便，將電動自行車或汽、機車駛入綠園道，嚴重影響運動民眾安全。

▲潭雅神綠園道以坡度平緩、綠意盎然著稱，平、假日總不乏騎自行車的愛好者。

台中市政府觀旅局協同其他局處公告禁止電動自行車、汽、機車通行潭雅神綠園道，違者開罰，大雅分局也全力配合市府政策，該政策自今年3月25日公告後，於4月25日正式實施取締。自25日起正式取締歷經周六、日2天，於潭雅神綠園道大雅、潭子區路段共計取締13件；其中本國人6件，外籍移工7件；電動自行車8件，普通重型機車5件。

大雅分局代理分局長林宏儒表示，潭雅神綠園道取締作為不單只為提升環境品質，背後更大意義是希望全民能將合法駕駛行為內化，以同理心共享休憩環境。安全舒適的運動空間要靠大家共創，潭雅神綠園道方能永續發展。

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