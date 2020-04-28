速度增快60％！陸首列「商用磁浮2.0版列車」完成達速測試

▲大陸首列商用磁浮2.0版列車進行測試。（圖／新華網）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸首列商用磁浮2.0版列車28日凌晨在長沙磁浮快線跑出了160公里的時速，完成了最高設計速度的達速測試，相較於相比1.0版，2.0版的速度提升了60%，懸浮能力提高6噸，牽引功率也提升30%。

此次達速測試工作，由中車株洲電力機車有限公司、湖南省磁浮技術研究中心、國防科技大學等單位共同開展，歷時10個月。攻克了中速懸浮穩定、車橋耦合、靴軌耦合等重大技術難題，克服了測試風險大、無成功案例借鑒及夜間天窗作業時間短等困難。

作為大陸第一個自主化商用磁浮項目，時速100公里的1.0版磁浮列車於2016年5月在長沙磁浮快線啟動商業運營。基於已有研製和運營經驗，中車株洲電力機車有限公司牽頭聯合20餘家單位，於2018年6月研製出商用磁浮2.0版列車。相比1.0版，2.0版懸浮能力提高6噸，牽引功率提升30%，速度提升60%。

中車株洲電力機車有限公司磁浮研究所所長佟來生表示，磁浮2.0版列車是按照商業運營標準生產製造，並在商業運營線上進行試驗驗證，其最高運行速度已達到設計水平，車輛運行各項指標均符合規範要求，表明中國中速磁浮交通系統已具備工程化應用條件。