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揭秘「時速600公里」磁浮列車！輻射比微波爐低

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▲▼青島磁浮列車。（圖／新華社）

▲高速磁浮試驗樣車。（圖／新華社）

大陸中心／綜合報導

大陸高速磁浮列車試驗車23日在青島下線測試（編按：完成生產組裝），該車時速可達600公里，在1500公里的旅程內，速度比飛機還快。至於在高速下如何確保列車安全性，大陸國家重點研發計劃「先進軌道交通」重點專項總體專家組組長賈利民表示，共有五方面來保證。

▲▼青島磁浮列車。（圖／新華社）

▲列車內部情形。（圖／新華社）

一、系統本身的安全性

據《澎湃新聞》報導，賈利民指出，由於列車和軌道間採用「車抱軌」的結構形式，不存在脫軌的可能性，「車輛底部有一個結構，軌道是被兩個臂彎給抱著，所以它的安全性非常好，永遠不可能出現脫軌情況。」

二、確保安全空間

賈利民表示，在列車與列車之間，用邏輯和功能類似於現在的高速輪軌系統列控技術，確保列車間的安全空間間隔保持，杜絕了追尾的可能性。

▲▼青島磁浮列車。（圖／新華社）

▲磁浮列車的客座看起來十分舒適。（圖／新華社）

三、對人體健康的安全性。

賈利民稱，列車具備了快停快起的技術能力，在列車速度控制和制動控制策略的設定上，以人的乘坐舒適性作為重要的控制目標，人的乘坐體驗是第一位的。

四、對於周邊環境的影響。

賈利民提到，高速磁浮試驗樣車基本上沒有機械噪聲；至於民眾關心的電磁輻射問題，磁浮列車實際上和高速輪軌在同樣一個數量級上，甚至比高速輪軌還要低。

他表示，「我的比喻就是，連一個微波爐的輻射都沒有。因為它的特定結構，實際上它的電磁相互作用決定了它不可能會產生對人有傷害意義的電磁洩漏。這都是經過嚴格測試和評估的。」

五、應急逃生。

賈利民指出，在基礎設施結構上採用了創新的層疊結構，徹底解決了應急情況下人員疏散問題，可以實現在沿線任何位置的疏散逃生。

▼磁浮列車的洗手間。（圖／新華社）

▲▼青島磁浮列車。（圖／新華社）

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關鍵字：磁浮列車,磁懸浮列車,時速600公里,賈利民

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