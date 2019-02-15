「軌道梁」運抵成都 「內嵌式中低速磁浮」列車12月上路

▲中歐班列搭載的「磁懸浮軌道梁」系統。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

由中德合作的四川「內嵌式中低速磁浮試驗線」，預計2019年12月試營運。據了解，中低速磁浮列車將對於四川研發中的「超級高鐵」帶來新的刺激。試驗線工程核心的「磁懸浮軌道梁」透過中歐班列14日運抵成都，包含U型軌道梁系統、600片C型軌道梁單元構件、連接器元件以及相關配套生產設備。

▲內嵌式中低速磁浮列車。（示意圖／翻攝中新網）

《四川在線》報導，去年3月由成都市新築路橋機械股份有限公司與德國柏格公司簽訂技術授權合約，引進內嵌式中低速磁浮系統，包括車輛、軌道梁、信號、控制和系統集成等全套核心技術，擬在成都「天府新區」修建全球首條內嵌式中低速磁浮模擬試驗線。

▲北京S1線中低速磁浮地鐵示範線 。（圖／翻攝自中新網）

此前，北京及長沙皆有磁浮列車通車，相較於另兩地的傳統中低速磁浮系統，內嵌式中低速磁浮系統總高度較低，並預留出了更寬的逃生和維修空間。內嵌式中低速磁浮列車是一種通過電磁力來懸浮、導向和牽引的列車，其供電軌安裝在軌道梁底部，沒有架空電網和受電弓。

研究指出，超鐵具備無雜訊、無振動、輕量化設計、占地面積及轉彎半徑小、爬坡能力強等優點，因此，可以貼近住宅區和縮短線路距離。此外，因為具有能耗低、自動駕駛等特點，超鐵的運營維保成本可降低30%以上。

全球首條內嵌式中低速磁浮的試驗線由德國修建，在成都天府新區的首條模擬試驗線預計9月完工，12月投入試營運。營運過程將模擬實際營運狀態，提供內嵌式中低速磁浮的試驗驗證。

