Touch ID有望在iPhone 12上回歸！　但量產可能推延一個月

▲iPhone 12渲染圖。（圖／YouTube／EverythingApplePro）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果計劃在今年推出 iPhone 12 系列新機，但由於全球疫情已對產業造成衝擊，iPhone 12 的批量生產將會推延一個月左右，另有消息傳出 Touch ID 可能會在新旗艦系列回歸。據《華爾街日報》報導，蘋果在今年下半年生產的 iPhone 數量將削減多達20％。

依照往年慣例，蘋果通常會在9月推出新旗艦 iPhone，雖然推延一個月的量產聽起來並不足以影響發佈時間；但也有傳言指出，新系列中至少會有一個型號可能要到10月或11月才能開始訂購。

據了解，蘋果可能會在 iPhone 12 的全螢幕上，搭載超音波螢幕下指紋辨識技術，讓Touch ID重回iPhone手機上，而此技術是否會在全系列新機上搭載、Face ID 會不會移除？目前仍沒有更詳細的資訊。

外界普遍預期蘋果於今年秋季發表的 iPhone 12 系列將提供四款機型，螢幕尺寸分別包括5.4吋、兩款6.1吋、6.7吋，全系列產品都將支援5G，且預計都將配備OLED螢幕。

另外，較新的 iPad Pro 具有方形邊緣及面積較小的瀏海，高端機型也有望搭載LiDAR感測器。



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