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這不是Bug！新iPhone SE不支援Haptic Touch通知功能

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▲▼Haptic Touch。（圖／記者王曉敏攝）

▲Haptic Touch。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／外電報導

蘋果新款iPhone SE以Haptic Touch代替3D Touch功能，然而根據《MacRumors》報導，購買新iPhone SE 的用戶發現了一個令人驚訝的功能缺失，也就是他們無法透過Haptic Touch來處理通知。

從iPhone XR開始，蘋果放棄了3D Touch功能，取而代之的是Haptic Touch功能，該功能使用長按而不是壓力感應來複製某些3D功能。

例如，在iPhone 11和iPhone 11 Pro上，用戶可以長按通知以查看全文。譬如長按一個Twitter通知，就可以看到該推文的完整預覽，並有快速的動作來回覆和按讚。而新iPhone SE莫名少了此功能。

在iPhone SE 2上，長按通知中心或鎖定螢幕上的通知不會顯示更多選項，來讓用戶與傳入的訊息交互。

Reddit的用戶日前注意到了這個功能的缺失，他們說：「我昨天收到了iPhone SE，但很快就發現其通知中心不支援Haptic Touch。我沒有看到關於這個的任何報導，亦沒有任何媒體討論它。」但實際上iPhone SE確實具有Haptic Touch功能，只不過沒支援通知中心顯示，因此並不是BUG 。

實際上iPhone XR一開始也不支援透過Haptic Touch擴展通知，但蘋果後來透過軟體更新增加了這一功能。有人可能會認為，蘋果也可以透過軟體更新在iPhone SE上解決這個問題，但事實似乎並非如此。TechCrunch的潘扎里諾（Matthew Panzarino）表示，蘋果日後未必會透過iOS更新修復相關功能。

這是一個令人難以置信的遺漏，並且蘋果無法透過更新iOS解決缺少的功能也沒有意義。iPhone 8支援具有壓力感應功能的3D Touch，因此，您不僅會錯過使用iPhone SE的功能，而且Apple也無法透過Haptic Touch複製這些功能。

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