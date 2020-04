這不是Bug！新iPhone SE不支援Haptic Touch通知功能

▲Haptic Touch。(圖/《ETtoday新聞雲》資料照)

記者陳心怡/外電報導

蘋果新款iPhone SE以Haptic Touch代替3D Touch功能,然而根據《MacRumors》報導,購買新iPhone SE 的用戶發現了一個令人驚訝的功能缺失,也就是他們無法透過Haptic Touch來處理通知。

從iPhone XR開始,蘋果放棄了3D Touch功能,取而代之的是Haptic Touch功能,該功能使用長按而不是壓力感應來複製某些3D功能。

例如,在iPhone 11和iPhone 11 Pro上,用戶可以長按通知以查看全文。譬如長按一個Twitter通知,就可以看到該推文的完整預覽,並有快速的動作來回覆和按讚。而新iPhone SE莫名少了此功能。

在iPhone SE 2上,長按通知中心或鎖定螢幕上的通知不會顯示更多選項,來讓用戶與傳入的訊息交互。

Reddit的用戶日前注意到了這個功能的缺失,他們說:「我昨天收到了iPhone SE,但很快就發現其通知中心不支援Haptic Touch。我沒有看到關於這個的任何報導,亦沒有任何媒體討論它。」但實際上iPhone SE確實具有Haptic Touch功能,只不過沒支援通知中心顯示,因此並不是BUG 。

實際上iPhone XR一開始也不支援透過Haptic Touch擴展通知,但蘋果後來透過軟體更新增加了這一功能。有人可能會認為,蘋果也可以透過軟體更新在iPhone SE上解決這個問題,但事實似乎並非如此。TechCrunch的潘扎里諾(Matthew Panzarino)表示,蘋果日後未必會透過iOS更新修復相關功能。

這是一個令人難以置信的遺漏,並且蘋果無法透過更新iOS解決缺少的功能也沒有意義。iPhone 8支援具有壓力感應功能的3D Touch,因此,您不僅會錯過使用iPhone SE的功能,而且Apple也無法透過Haptic Touch複製這些功能。

Fwiw. this is not a bug. It's not an ideal situation for me (I use notification actions dozens of times a day every day). Haptic works in many other ways on iPhone SE, but not on notifications. https://t.co/2SqFKKGlZG