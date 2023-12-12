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電信合併倒數！攜碼優惠限時申辦　4G不限速吃到飽496元

▲4G、5G吃到飽優惠方案。（圖／傑昇通信）

▲4G、5G吃到飽優惠方案。（圖／傑昇通信。可點圖放大）

記者陳俐穎／綜合報導

再過幾天，即將迎來新電信三雄時代，而系統業者合併的首要便是網速及訊號有感提升，優惠資費能持續申辦，傑昇通信表示，自12月1日台台併後，包含中華電信攜碼優惠方案直接調整為最低月付599元，就能5G輕鬆用、限速吃到飽；而離遠亞併不到一周，月繳496元的4G低資費吃到飽即將關門，最後申辦日只到12月13日，尚未申辦的用戶得把握時間辦理。

暨台灣大哥大與台灣之星合併後，遠傳及亞太電信合併基準日也開始倒數，傑昇通信表示，兩大電信案合併，不僅用戶數提升，基地台、頻譜及網路資源也將具規模化，而用戶最直接有感的，就是網速及訊號穩定；合併後，資費的合理性除了能爭取用戶，傑昇通信認為，雖然削價競爭將減少，然而透過通路爭取提供全速及限速的低資費吃到飽，才是留住客戶的關鍵。

傑昇通信提醒遠亞併的合併基準日即將在12月15日生效，還想申辦亞太電信4G吃到飽不降速方案的攜碼用戶，於12月13日前辦理，只要月付496元，就能享4G上網吃到飽不降速，還送網內免費，網外及市話合計送80分鐘，方案綁約30個月，還可搭配多款指定手機、平板，包含紅米12、vivo Y27、OPPO A78及三星平板Galaxy Tab A8等等，最低0元起帶回家，用戶務必把握最後申辦日。

另外，相較於新台灣大及新遠傳透過整合頻譜及網路，提升網路效率，中華電信不僅持續建置5G網路，同時擴大4G容量來迎戰，傑昇通信更提供三大電信合併後的購機補貼，讓5G資費不再貴桑桑，齊頭式並進的方案，通通月付599元，就能享5G限速上網吃到飽，每月最低24GB起，量到降為4G網速12Mbps，方案綁約30個月。

除了一樣都是599元攜碼優惠方案外，不同的地方在於，中華電信用戶網內每通前5分鐘免費，網外送30分鐘、市話送40分鐘，還有購機補貼4,800元。新台灣大及新遠傳用戶則是網內免費、網外送60分鐘，市話則額外計費，但購機補貼高達6,000元；不過傑昇通信也提醒，申辦資格條件尚以門市查詢為主。

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