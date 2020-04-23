彭博記者大爆料！蘋果自駕車、AirPower仍在開發　23吋iMac有譜

▲《彭博社》記者Mark Gurman日前在直播社群平台Periscope上接受果粉訪談時透露了不少蘋果未來產品規劃。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

隨著預期的蘋果秋季發表會愈來愈近，有關於iPhone 12（暫稱）系列機款的消息也愈來愈多。《彭博社》記者Mark Gurman日前在直播社群平台Periscope上接受果粉訪談時透露了不少蘋果未來產品規劃，除了進一步證實先前釋出的消息外，也有一些全新的產品資訊。

科技網站《MacRumors》指出，Mark Gurman的消息來源向來非常可靠，且該名記者即是以「爆料蘋果」而聞名，綜合上述理由，其說法仍相當有參考價值。

不意外的，果粉們最關心的就是今年的iPhone 12系列機款了，這將是蘋果首款搭載5G網路的智慧型手機，預計於今年秋季上市。預計蘋果今年將提供3種不同尺寸的4款iPhone，兩款為6.1吋，另兩款則分別為5.4吋及6.7吋，5.4吋及其中一款6.1吋將為iPhone 11的後繼機款。

Mark Gurman透露，蘋果將為兩款高階的iPhone 12機款添增LiDAR鏡頭，與最新版本的iPad Pro相同。除此之外，他也不排除蘋果將在高階iPhone中搭載螢幕更新率達120Hz Pro Motion顯示器的可能性。此前，蘋果已為iPad Pro添增自動適應更新率的功能，但其仍使用LCD螢幕而非OLED。

另外，Mark Gurman也重申了關於今年旗艦機款將採用類似iPad Pro設計的報導。預計今年的旗艦iPhone將採用與iPad Pro類似的平坦不鏽鋼邊框及平整螢幕。他也再次強調，iPhone 12上的「瀏海」將縮小一倍，為了使「瀏海」內的感測器放置更緊湊，蘋果將把TrueDepth相機的環境光度感測器及接近感測器一同移到劉海內，並將揚聲器直接建在邊框內。

以下為《MacRumors》整理的其他蘋果產品資訊：

• 蘋果計畫今年為iMac進行「實質性」的更新，且可能會重新設計。Mark Gurman表示，23吋iMac的傳言可信度高。

• 即將推出的14吋Macbook Pro將比照16吋MacBook Pro的設計變化，如加大螢幕尺寸及改為剪刀式鍵盤等。

• 可以期待並繼續關注蘋果ARM版Mac的計畫。

• Mark Gurman稱蘋果有個專門的團隊，負責「拯救HomePod」銷量。為此，今年傳將推出更小、更便宜的HomePod版本，並對Siri進行重大改進。

• 新版Apple TV將於今年推出，但不太可能達到8K。

• 16吋Macbook Pro預計將在10月至11月左右更新。

• 蘋果仍在開發無線充電板AirPower。

• Apple Watch Series 6將於今年晚些時候推出，並支援睡眠追蹤功能。

• AirTags預計於今年稍晚以「高階產品」型態推出，並可能會搭配皮套販賣。

• 模組化高階全罩式（over-ear）耳機有望於今年秋季上市。

• 蘋果的汽車研發部門仍專注於開發自駕車技術。

• 螢幕下指紋辨識技術今年不會出現在「iPhone」上。

• Mark Gurman認為關於Xcode for iOS的傳聞並不正確。（該消息由爆料者Jon Prosser釋出，其稍早又於推特再度重申該消息）