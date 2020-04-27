　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

MacBook Pro最好用右側接口充電！避免電腦因高熱影響效能

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Apple MacBook Pro 13 Touch Bar 開箱動眼看。(圖／記者洪聖壹攝)

▲以MacBook Pro右側充電易引起筆電出現異常發熱的情況。(圖／《ETtoday新聞雲》資料照)

記者王曉敏／綜合報導

MacBook Pro用戶注意了！如果透過左側USB Type-C連接埠充電時發現筆電溫度異常升高，可以透過一個簡單的方法解決，即透過右側的USB Type-C連接埠充電。

以上不是在講冷笑話，據科技網站《Digital Trends》報導，使用左側的USB Type-C接孔為MacBook Pro充電，將出現異常發熱的情況，受影響的設備遍及所有自2016年後推出的MacBook Pro機款。筆電溫度明顯升高不僅會影響筆電效能，且風扇也會為此高速旋轉散熱，這與蘋果筆電最大的「靜音」賣點相悖。

目前尚不清楚造成這種異常發熱的主因，不過溫度升高後效能受影響可能跟系統因高熱而自行啟動kernel_task程序有關。

日前有網友在Stack Exchange提問指出，其電腦常在不知名的情況下自行開啟kernel_task程序，並佔用大量CPU資源。對此，有網友在下方回應表示，高kernel_task CPU使用率是由於「充電導致機箱溫度升高所致」，特別是透過左側連接埠充電時。

該名網友提出幾項建議，包括：將充電線從左側移至右側、在插入電源線前先強制將風扇開到最大、移動至涼爽的空間使用筆電。不過該網友也指出，在右側充電所出現的高溫情況似乎會被系統給忽略，若將右側所有接孔插滿，將使右側溫度升高但風扇卻不運轉的情況。

據蘋果官網說法，kernel task程序的功能之一，是協助管理CPU溫度，讓CPU用量較高的程序減少使用CPU，已達到控制電腦溫度的效果。不過蘋果也強調，即便用戶不覺得Mac過熱，kernel_task仍會自動處理導致CPU過熱的情況，「它本身不是造成這些情況的原因。」

ET快訊
慶台灣再「0確診」！美食優惠懶人包　手搖飲第2杯免費喝
愷樂偷腥羅志祥「再丟1代言」！　2廠商擬提告求償
金正恩若倒下「金與正得逃命」！　脫北記者曝原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

華碩ROG推出全球首款靜電與釹磁動雙單體電競耳麥

MacBook Pro最好用右側接口充電！避免電腦因高熱影響效能

愛訂美食外送？現在IG也可以點餐了

印度手機市場掀中國風！　Vivo Q1 出貨量首度超越三星

電力控管冠軍機！　小米新旗艦Mi 10 Pro實測打敗各大廠牌

世界首創自動直向投影模式　宏碁可攜式LED投影機正式開賣

傳Google曾開發網站捐款功能　目前計畫已胎死腹中

搜尋不到想要的內容？Google Search將提供提醒使用者重下關鍵字功能

新iPhone SE進階介紹與6組達人點評：告訴你哪些人值得買

Telegram也要進軍「群組視訊通話」戰場！最快今年推出新功能

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

台中身障父女谷關擺攤遭歧視　被嗆「社區沒出矮ㄟ」：很心酸

阿虎曝「和大根談心」：他有在反省！　沒參加過小豬轟趴？「沒有被受邀」

新手爸火噬亡...目睹「老公被抬出」　她哭斷腸緊捏雙手：孩子才剛1歲

錢櫃大火釀5死！消防隊長曝「5項消防設備全關」：嚴重人為疏失

華碩ROG推出全球首款靜電與釹磁動雙單體電競耳麥

MacBook Pro最好用右側接口充電！避免電腦因高熱影響效能

愛訂美食外送？現在IG也可以點餐了

印度手機市場掀中國風！　Vivo Q1 出貨量首度超越三星

電力控管冠軍機！　小米新旗艦Mi 10 Pro實測打敗各大廠牌

世界首創自動直向投影模式　宏碁可攜式LED投影機正式開賣

傳Google曾開發網站捐款功能　目前計畫已胎死腹中

搜尋不到想要的內容？Google Search將提供提醒使用者重下關鍵字功能

新iPhone SE進階介紹與6組達人點評：告訴你哪些人值得買

Telegram也要進軍「群組視訊通話」戰場！最快今年推出新功能

被問有無「雙機」躲查勤？　馬力歐自嘲：1支都不會響了還2支！

快訊／防社區感染！五一連假趨近…高市府組「快速反應小組」

找到最早隕石墜落砸死人證據　藏在鄂圖曼土耳其的三封手稿

公共區域炸菸味彈！惡鄰「一進電梯就點菸」…癮君子：連我都無法接受

4男性好友秒衝診間窩心關切！《機智醫生生活》帥氣女主CP站哪對？

范丞丞被爆戀愛「跟女友同居北京家」　網曝親密照片…工作室狠打臉！

移工宿舍是新加坡定時炸彈　12人一房沙丁魚式隔離

國小硬聯／崇學重新學習　小六重砲薛和坤一年打10轟

THE NORTH FACE發現新路！　全新輕快越野系列探索無限可能

SBL冠軍賽／周俊三拼總教練首冠差1勝 　要留下自己名字

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

3C家電熱門新聞

好市多上架新iPhone SE　省651元

直擊／新iPhone SE今開賣　門市現場未見人潮！

HTC今年首款新機規格曝光！可能有「打孔式」全螢幕

兩代iPhone SE比一比

外媒：喜歡小螢幕的i6果粉　是時候換新iPhone SE了

Andriod跳槽iOS注意了！網列3大換機關鍵細節

三星高CP值Galaxy M11來了

iPhone SE黑白雙色最受歡迎

iPhone爆出「詭異文字」害死機　影片曝光

秒殺款紅色 iPhone SE 最快 5 / 10 進第二批

新iPhone SE進階介紹與達人點評

現在IG也可以點餐了

特殊字串會使iPhone崩潰！蘋果產品接獲訊息會當機　bug尚未修復

爆料三星下款Galaxy A21s！　5000mAh電量搭高解析大螢幕

更多熱門

相關新聞

蘋果挺印度Apple Premium經銷商！　提供金援推動線上銷售

蘋果挺印度Apple Premium經銷商！　提供金援推動線上銷售

蘋果公司提供印度的 Apple Premium 經銷商兩個月的財務支援，對抗新冠病毒（COVID-19）造成的衝擊，並鼓勵零售合作夥伴加強線上銷售，推動更多元的銷售模式。蘋果在印度並沒有設立門市，而是藉由蘋果審查並認證，提供培訓和支援的特級經銷商龐大網路。

外媒：喜歡小螢幕的i6果粉　是時候換新iPhone SE了

外媒：喜歡小螢幕的i6果粉　是時候換新iPhone SE了

初代Apple Watch誕生5周年！設計師分享開發背後的趣事

初代Apple Watch誕生5周年！設計師分享開發背後的趣事

「拿SE不會尷尬嗎？」他點破事實…中肯炸

「拿SE不會尷尬嗎？」他點破事實…中肯炸

iPhone爆出「詭異文字」害死機　影片曝光

iPhone爆出「詭異文字」害死機　影片曝光

關鍵字：

蘋果MacBookPro散熱

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

愷樂停錄《娛百》1個月40萬飛了！　觀眾喊拒看

桃園男家中遭割喉亡！父母見屍掩護：摔死的

茵芙掀「家暴內幕」！右眼大片瘀血…藥師急打求助專線

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

羅志祥喜歡愷樂什麼？十指緊扣影片曝光

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

愷樂道歉後...周揚青首發聲「1符號」曝光「屠豬」行動下一步！

揭羅志祥獨寵愷樂內幕！

還原「錢櫃7樓驚恐逃生」　新秘收驚：以後不敢唱歌了

愷樂爆當羅志祥小三《娛百》收視率出爐！

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

美19歲左投飆164火球　日網友嚇呆

更多

最夯影音

更多
錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了
愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面