MacBook Pro最好用右側接口充電！避免電腦因高熱影響效能

▲以MacBook Pro右側充電易引起筆電出現異常發熱的情況。(圖／《ETtoday新聞雲》資料照)

記者王曉敏／綜合報導

MacBook Pro用戶注意了！如果透過左側USB Type-C連接埠充電時發現筆電溫度異常升高，可以透過一個簡單的方法解決，即透過右側的USB Type-C連接埠充電。

以上不是在講冷笑話，據科技網站《Digital Trends》報導，使用左側的USB Type-C接孔為MacBook Pro充電，將出現異常發熱的情況，受影響的設備遍及所有自2016年後推出的MacBook Pro機款。筆電溫度明顯升高不僅會影響筆電效能，且風扇也會為此高速旋轉散熱，這與蘋果筆電最大的「靜音」賣點相悖。

目前尚不清楚造成這種異常發熱的主因，不過溫度升高後效能受影響可能跟系統因高熱而自行啟動kernel_task程序有關。

日前有網友在Stack Exchange提問指出，其電腦常在不知名的情況下自行開啟kernel_task程序，並佔用大量CPU資源。對此，有網友在下方回應表示，高kernel_task CPU使用率是由於「充電導致機箱溫度升高所致」，特別是透過左側連接埠充電時。

該名網友提出幾項建議，包括：將充電線從左側移至右側、在插入電源線前先強制將風扇開到最大、移動至涼爽的空間使用筆電。不過該網友也指出，在右側充電所出現的高溫情況似乎會被系統給忽略，若將右側所有接孔插滿，將使右側溫度升高但風扇卻不運轉的情況。

據蘋果官網說法，kernel task程序的功能之一，是協助管理CPU溫度，讓CPU用量較高的程序減少使用CPU，已達到控制電腦溫度的效果。不過蘋果也強調，即便用戶不覺得Mac過熱，kernel_task仍會自動處理導致CPU過熱的情況，「它本身不是造成這些情況的原因。」