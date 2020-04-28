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一直賣一直賣藥師心疼讀卡機操壞　錢噴飛還被民眾怨不能買口罩！

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▲代售實名制口罩以來，有不少健保藥局的讀卡機都被操壞了，一台全新的讀卡機需花4000-4500元，讓不少藥師感到心疼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲代售實名制口罩以來，有不少健保藥局的讀卡機都被操壞了，一台全新的讀卡機需花4000-4500元，讓不少藥師感到心疼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

實名制口罩藥局販賣至今已近3個月，健保藥局藥師最擔心的一件事就是民眾買口罩買到一半，讀卡機突然壞掉了，藥師不僅得自掏腰包花4000-4500元來買一台新的讀卡機，才能繼續服務民眾買口罩，因為讀卡機臨時操壞了，排隊民眾因無法讀卡，不能買口罩也會抱怨聲連連，讓藥師花錢還得向民眾道歉，有口難言。

▲代售實名制口罩以來，有不少健保藥局的讀卡機都被操壞了，一台全新的讀卡機需花4000-4500元，讓不少藥師感到心疼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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這幾天因媒體報導桃園市政府將給予健保藥局每台讀卡機2000元補助，協助藥局更新設備，讓台南的藥師群組討論熱烈，就有藥師在群組上提問：「好奇市調一下讀卡機損毀的有多少？我家+2」，獲得不少藥師做出+1的回應，有藥師說：「2月底剛修完回來，上禮拜又壞了」；「我家掛了1台健保讀卡專用的，4台一般讀卡機（不過一般的都送修了）」。

▲代售實名制口罩以來，有不少健保藥局的讀卡機都被操壞了，一台全新的讀卡機需花4000-4500元，讓不少藥師感到心疼。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲代售實名制口罩以來，有不少健保藥局的讀卡機都被操壞了，一台全新的讀卡機需花4000-4500元，讓不少藥師感到心疼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

代售實名制口罩以來，自家藥局的讀卡機也曾壞掉的台南市藥師公會理事長吳振名表示，最忙碌的時候，讀卡機每天要讀超過200張以上的健保卡，有些健保卡是因為髒污卡垢，有些破損缺角，有些卻是在背面貼有雷射的卡通貼紙，這些都會造成讀卡機的損害，加上每天要讀那麼多張健保卡，日積月累，堆積在讀卡機內部晶片的灰塵污垢就會造成機器短路而壞損，這些報修或是換新的費用都是藥師的損失。

▲代售實名制口罩以來，有不少健保藥局的讀卡機都被操壞了，一台全新的讀卡機需花4000-4500元，讓不少藥師感到心疼。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲代售實名制口罩以來，有不少健保藥局的讀卡機都被操壞了，一台全新的讀卡機需花4000-4500元，讓不少藥師感到心疼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳振名也說，就曾有民眾的健保卡有裂痕，乍看之下不易查覺，結果藥師將健保卡插入讀卡機讀卡，等到要抽出健保卡時，裂痕處的位置就卡在讀卡機凹槽抽不出來，最後藥師只好把讀卡機整台給拆了，才能順利把健保卡抽出來還給民眾。

因此，吳振名也提醒民眾，健保卡若無法使用且外觀無毀損，非人為造成卡體與晶片之彎折、刮壓裂痕、凹凸變形、晶片脫落、變色或磨損，致無法使用，健保卡本人是可以拿著健保卡和近年內2吋半身、正面、脫帽、未戴有色眼鏡，五官清晰(表情自然不誇張)相片１張，到健保署的各分區業務組辦理換新卡，隨到隨辦，約等候15-30分鐘即可辦好，不需費用，給自己一張完整的健保卡，自己看了舒服，也不會造成各醫療機構讀卡上的困擾，一個小小的改變，造福您我。

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