確診兒童出現「身體異常發炎」　英國警告：可能和其他病原體有關

▲部分感染新冠肺炎的兒童，身體出現異常發炎的症狀。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國國民保健服務（NHS）警告，感染新冠肺炎的兒童，可能會出現罕見且相當危險的併發症，導致身體異常性「多重系統發炎」，出現高燒、低血壓或呼吸困難等症狀。醫生也表示，這樣的病例數量很低，目前僅有不到20例。

BBC報導指出，英國的重症病房出現越來越多身體異常性「多重系統發炎」（multi-system inflammation）的病童。NHS醫療總監波伊斯（Stephen Powis）表示，目前專家正在深入了解這些病例，不過，並非所有出現這種症狀的孩童，都確診新冠肺炎，因此有可能和其他未知的病原體有關，「這樣的狀況令人感到非常擔憂。」

據了解，有部分孩童還會出現中毒性休克綜合症（Toxic shock syndrome）和罕見疾病川崎病（Kawasaki Disease）症狀，有的人會有發燒、低血壓與呼吸困難的症狀，或者是腹瀉、嘔吐等腸胃症狀。但NHS也強調，目前這種狀況仍相當罕見，過去3周內僅有不到20例，且兒童感染後的抵抗力較強，住進重症病房的人數相對較低。

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