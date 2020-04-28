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美醫療艦「安慰號」182名病患清零！　本周結束任務返航維吉尼亞

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▲▼美國海軍醫療艦「安慰號」（USNS Comfort）在哈德遜河（Hudson）上停泊。（圖／路透）

▲美國海軍醫療艦「安慰號」在哈德遜河（Hudson）上停泊。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國海軍醫療艦「安慰號」（USNS Comfort）自3月30日抵達紐約港後，從原先提供1000張病床收治「非新冠肺炎病患」，到中途改變任務，轉為收治確診病患，至今已過28天。美東時間本月26日上午，最後一名確診患者治癒下船，安慰號也將於周末結束任務，返回維吉尼亞州的母港進行全船消毒。

美國紐約最大的醫院系統 ─ 北岸長島猶太裔醫療系統 （Northwell Health）一名發言人告訴「ABC News」，這艘長894呎（272.49公尺）的美軍醫療艦，船上最後一名新冠肺炎病患已於周日（26日）下船，但未透露是要轉送其他醫院，或是回家自主管理。

安慰號的救援任務告一段落，預計本周將從紐約港啟程，返回維吉尼亞州的母港諾福克海軍基地（U.S. Naval Station Norfolk），接著進行全面消毒、清潔、維修保養及物資補給，為下一趟救援任務整備。

▲▼美國海軍醫療艦「安慰號」（USNS Comfort）在哈德遜河（Hudson）上停泊。（圖／路透）

▲安慰號本周結束任務返航。（圖／路透）

安慰號3月30日抵達紐約時，曾在港口以其為背景發表談話的紐約州長古莫（ Andrew Cuomo）此回表示，即便安慰號收治的182名病患數，沒有原先計畫安排的多，但醫療艦的到來仍起到很大作用，「我相信安慰號不只帶來安慰，也幫助拯救了生命。」

總統川普於3月下半下令美國海軍「安慰號」及「仁慈號」（USNS Mercy），分別前往東岸紐約及西岸加州，幫忙分重醫療負擔，避免陸地醫院超載。2艘醫療艦最初的計畫設定都是收治一般病患，但到了4月7日，早在川普公開證實以前，安慰號已經開始收治確診病患。

設有1000張床位的安慰號在「任務轉型」後，準備500張病床收治確診病患，另外還提供100張重症監護病床及呼吸器，但由於當地醫療條件嚴格，最終上船的只有182名病患。

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