▲ 2020新北紀錄片獎12部優選影片出爐，侯友宜：讓好作品被國際看見。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

讓好作品被看見！「2020新北市紀錄片獎」12部優選影片，24日由新北市長侯友宜、新聞局長蔣志薇及導演沈可尚共同揭曉，每部可獲拍片獎金1萬美元。侯友宜表示，10年來，新北市提供紀錄片工作者創作資金，透過影片傳達社會議題及影像美學，已成為紀錄片導演的搖籃城市。

2020年新北市紀錄片獎共收到105件提案，計24部入圍，這兩天經提案會擇優選出12部。24日下午，侯友宜出席優選名單發布會指出，新北市長期支持紀錄片工作者創作，提供紀錄片導演、影視相關科系學生創作資金，不限地域、題材，影片版權回歸導演，不僅提供優選影片拍攝獎金，還有工作坊協拍及放映平台，讓好作品被看見。

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「新北市紀錄片到2020年已經第10年」，侯友宜非常感謝很多的紀錄片導演及影音創作者積極參與，提案者的年齡及議題也「越來越年輕，越來越多面向，今年有105片參與，初選出24片，今天公布12片優選，特別給予1萬元美金」鼓勵創作者並提供協拍諮詢，希望紀錄片呈現更多人性光明面，一起帶領大家「感動，無所不在」。

▲ 新北市提供紀錄片工作者創作資金，透過影片傳達社會議題及影像美學，已成為紀錄片導演的搖籃城市。

新聞局指出，剛出爐的12部優選影片包括：蘇美玉《魚路》、陳冠君《吾家有男初長成》、林詩純《昨日照相館》、鄭瑋萱《嗨!我的印尼鄰居》、廖建華《人中之龍》、陳韋杰《寍》、冼澔楊《男孩有點騷》、張子祥《三回合，兩分鐘》、辛佩宜《帶病生活》、林澤豫《曹大哥的夜間派對》、宋妍菲《一家兩國》、陳樂晞《不具名:自由的代價》。24日公布後，將進行為期半年的拍攝及剪輯，預計在10月頒獎典禮角逐前三名，並在「第四屆新北市國際紀錄片月」首映，屆時導演也會出席映後座談。

新聞局表示，2020年參賽者有新導演也有資深紀錄片工作者，以及長期關注環境議題人士，也吸引電視台記者投件參選，競爭激烈。新聞局表示，受到新冠肺炎影響，今年首度開放視訊提案，讓無法到場參賽團隊也有機會參與。入圍的24部作品，題材包括性別、都更、跨國婚姻、青年返鄉、世代記憶、醫療與生命及香港反送中等議題，拍攝企劃提案成熟度高，田野調查充足，充分展現「新北市紀錄片獎」的創作多樣性及重要地位。

新聞局長蔣志薇表示，獲選的12部影片預計在「第四屆新北市國際紀錄片月」首映，並在OTT（OVER THE TOP）影音平台播映，擴大紀錄片的影響力。紀錄片工作坊也擴大辦理，提供敘事手法、後期製作、提案技巧、製片攻略等，給予有興趣拍攝紀錄片的民眾報名參加，期望為紀錄片領域注入更多觀點，打造新北市成為「紀錄片友善之都」。

新北市紀錄片系列活動：http://newtaipeicitydoc.pixnet.net/blog，或搜尋臉書「感動，無所不在！」

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