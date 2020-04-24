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新北樹林生命紀念館骨骸櫃位　每個約6萬元…5月1日起開放申請

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▲ 新北「樹林生命紀念館」6月將啟用 8日開放民眾參觀。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北「樹林生命紀念館」骨骸櫃位，5月1日起開放民眾申請。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市樹林生命紀念館2019年6月15日啟用受理民眾骨灰位及牌位申請，民眾反應良好。為滿足民眾多樣性需要，樹林區公所再增設405骨骸位訂於2020年5月1日起開放民眾申請，每個骨骸櫃依區位價格介於6萬5000元至6萬元之間，有需要幫祖先選擇骨骸櫃民眾，即日起可以先到館內參觀。

樹林生命紀念館是新北市唯一新建同時也是首座綠建築的公立納骨塔，低收入戶、原住民、器官捐贈者或亡者設籍回饋里4年以上等，都可免收或減免使用費。

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▲ 新北「樹林生命紀念館」骨骸櫃位 5月1日起開放民眾申請。（圖／新北市樹林區公所提供）

▲ 新北「樹林生命紀念館」骨骸櫃位價格約6萬。（圖／新北市樹林區公所提供，下同）

樹林區長陳奇正指出，骨骸櫃為子母門設計，第一層門打開後有一面透明的壓克力隔板，可以看到先人的骨骸罐，能隔絕灰塵；第二層要向服務櫃台申請鑰匙就可以打開，過去傳統殯葬習俗多採土葬，許多長者臨死前交代「不能燒」，子孫只能照辦，讓民眾撿骨後放置骨骸罐。

陳奇正表示，市府為了滿足市民對骨骸位的需求，特別在樹林生命紀念館地下室增設骨骸位設施，民眾不必將祖先安厝外地，可就近祭拜，落葉歸根，便利在地居民，防疫期間，籲請進入紀念館民眾配合手部酒精消毒、戴口罩、量額溫等，以保障民眾健康。

「美麗最大的祕密」

▲ 新北「樹林生命紀念館」骨骸櫃位 5月1日起開放民眾申請。（圖／新北市樹林區公所提供）

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