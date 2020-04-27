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千葉火鍋台東店遇奧客…廁所留「衛生紙山」！網傻眼：大便量是多少？

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▲店家廁所遭客人惡作劇，灑滿一地的衛生紙。（圖／翻攝臉書粉專千葉火鍋台東尊爵館）

▲店家廁所遭客人惡作劇，灑滿一地的衛生紙。（圖／翻攝臉書粉專千葉火鍋台東尊爵館）

記者陳羿妏／綜合報導

知名連鎖火鍋「千葉火鍋台東尊爵館」26日晚間發生奧客事件！店家於臉書粉專PO出一張驚人照片，竟是廁所衛生紙遭客人全數丟到地上，形成一座衛生紙山，行徑相當誇張，讓店家實在非常無奈，直呼「覺得失望」。

店家表示，想給客人一個舒適乾淨的用餐環境，未料到廁所巡視時，竟發現「素質很差」的客人，將衛生紙全部丟在地上，現場一團亂。

店家提到，服務業並不低賤，認為今天同樣的事情，「若換成你我」自家遭這樣惡作劇、浪費，不知會做何感想，發文一小時後留言表示，「 我們生長在一個很幸福的國家 什麼都不缺 但要體認有水當思無水之苦！」，希望用餐的客人不要再隨意浪費衛生紙。

▲店家廁所遭客人惡作劇，灑滿一地的衛生紙。（圖／翻攝臉書粉專千葉火鍋台東尊爵館）

▲一團衛生紙山，畫面相當驚人。

畫面曝光後引起眾怒，網友紛紛替店家打抱不平表示，「誇張」、「沒品」、「太缺德沒良心」「真的是很傻眼～服務業真的是不好做，要應付不同個性的客人，但我們也用心在對待每個人，我們也是人好嗎？請同理心對待我們」、「對沒錢買衛生紙的人，看了是多心疼嗎！」，然而也有網友反串，「這位客人的大便量是多少啊」。


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