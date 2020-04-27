影／黃偉哲批「人潮警示熱點」對台南不公平　陳宗彥反回：他應該要高興

記者賴文萱／台北報導

交通部在五一連假之前推出人潮警示APP，但234個景點公布之後，台南市竟然占了27個，是各縣市當中最多的，不減反增，台南市長黃偉哲忍不住怒嗆觀光名污名化台南，與地方有仇嗎？對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，他應該要高興，這代表台南是很多人要去的，市長要調整一下心態。

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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今在指揮中心記者會中，有媒體問及，台南市長黃偉哲認為對警示熱區對台南不公平，指揮中心是否有要放寬嗎？對此，陳宗彥回應，他應該要高興，因為這代表台南是很多人要去的，市長要調整一下心態。

另外，針對警示熱點是如何評估的？陳宗彥說，這是綜合評估下來的，主要依據過去數據，也不排除從民眾那邊去增加景點。

指揮官陳時中則說，地方政府有任何想法都可以提出來跟我們商量討論，畢竟地方的狀況還是地方政府最清楚，可以透過大數據的狀況來跟大家討論，若是地方政府覺得實際情況不是這樣子，那提出來我們也會予以尊重。

▲台南市政府提供台南個景點26日的人潮，證實根本就沒有人潮，反駁交通部觀光局的檢查熱點的合理性。（圖／台南市政府提供，下同）

交通部長林佳龍4月26日前往台南市西拉雅國家風景區視察指出，因應51連假，交通部將與中央疫情指揮中心合作，利用中華電信的大數據，升級「高速公路1968」APP，透過每10分鐘更新1次的紅、黃、綠燈號，提示遊客人潮聚聚集地，讓景區人潮分流，達到防疫目標。

不過，黃偉哲指出，交通部234個景點公布之後，台南市竟然占了27個，是各縣市當中最多的，不減反增，怒嗆中央與台南有仇嗎？他也抨擊，交通部官員「都是在冷氣房裡面辦事的嗎？」，管制的234的景點中、台南市最多，有必要這樣跟地方過不去嗎？

黃偉哲說，中央這次APP的檢查點，坦白講台南又是奪得第1名。所以根據交通部觀光局所提示的這些檢查點，市府26日特別請觀旅單位還有這個警察單位去看，根本就沒有人啊！他就不知道為什麼這些點會被列入這個檢查點，甚至已經有許多地方，市府從早上一直看到下午都沒幾隻小貓，結果還被列入人潮聚集的檢查點。他不知道為什麼觀光局為什麼跟台南市這麼過不去，他也不知道他們為什麼會有這樣子檢查點的列入。

黃偉哲說，如果觀光局的這些長官們、大官們在台北市的冷氣房裡面，他們覺得台南市哪些人、哪些地方、哪些景點會人潮過多的話，請來連繫台南市政府，市府樂意提供台南市的一些熱門，所謂的這些景點，現在已經被中央、被交通部觀光局已經講成是變成一個可能的疾病的傳播點。台南市政府願意、非常樂意把這些照片、相關的資料，檢證這些資料來陳列給觀光局的這些坐在冷氣房裡面的長官，能讓他們了解說，事實上台南市已經是非常慘的度小月了，還要被人家污名化成疾病傳播的可能熱點，這點是讓台南市萬萬無法接受的。

黃偉哲說，舉簡單例子11個國家警示點，台南佔了4個；26日234個APP的檢查熱點，我們台南佔了27個，這麼樣子抬舉台南，把台南污名化成這樣，可說是「夫復何言、情何以堪」！大家努力努力在中央的指導下來拚觀光，也就是說戴口罩、勤洗手，然後保持社交距離的指導原則下來拚觀光有什麼不對？有什麼不好？有什麼必要被人家污名化成這樣，台南市真的覺得無法接受。

黃偉哲再舉例說，台南的善化夜市比得過台北市的寧夏夜市嗎，台北市居然只有幾點而已。台北市270萬人口，他們人潮聚集還不夠多嗎？台南市只有189萬人口，居然要被列27個警示點，這點去問問那些攤商，大家都苦不堪言了。

黃偉哲說，他覺得防疫固然人人有責，中央、地方都必須負擔一定的責任，但是中央交通部觀光局也不需要把地方打壓成這個樣子，他覺得是沒有必要，市府都是順時中，也在陳部長的中央疫情指揮中心的指導原則下，來希望說維持地方的觀光跟國旅的一線生機，結果想不到這一線生機也被觀光局無情的打壓，這點是無法接受的。這樣還有誰要來台南？

黃偉哲表示，之前交通部長林佳龍南下台南時，他就曾針對上次清明連假時11個警示景點當中，台南市就佔了4個，「事實上4個景點的人潮根本很少」，嚴重影響地方拼觀光，林佳龍部長允諾要改進，但是沒想到234個景點公布之後，台南市竟然占了27個，是各縣市當中最多的，不減反增，「中央是跟台南有仇嗎？」。對51連假的疫情管制，黃偉哲也不平地說：「沒有啦！還管制什麼，觀光局這樣一公布，根本就沒有人要來台南了」！