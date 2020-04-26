LIVE／柯文哲北返火警現場坐鎮指揮　《ETtoday新聞雲》全程直播

政治中心／台北報導

台北市中山區林森北路錢櫃26日上午近11點發生火警，警消獲報後立刻前往搶救。雖然台北市副市長黃珊珊已前往現場勘查，但台北市長柯文哲不在台北引發外界質疑，據瞭解，柯文哲在南部處理民眾黨黨務相關事宜，在得知火警消息後，也立刻取消行程北上，預計傍晚3時40分抵達現場，坐鎮指揮。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲柯文哲抵火警現場聽取簡報。（圖／ETtoday直播）

北市府表示，柯文哲第一時間即掌握相關訊息，要求消防局長吳俊鴻坐鎮指揮。目前搜救現場已告一段落，稍早黃珊珊著消防裝進入現場，聽取消防人員報告。。

▲台北市林森錢櫃ktv大火，台北市副市長黃珊珊換穿消防衣進入火場勘查 。（圖／記者李毓康攝）

位在台北市中山區林森北路錢櫃26日上午10時57分發生火警，該棟14層樓的建築物5樓起火。警消人員獲報到場處理，共出動33輛消防車、10輛救護車、人員105人，陸續將受困民眾救出，目前已造成1女送醫不治、7命危、7意識不清。

▲台北市林森錢櫃ktv大火 。（圖／記者李毓康攝）



根據部分現場逃出民眾表示，大樓完全沒警報器聲響，且服務生也沒通知，直到樓下包廂朋友打電話通知、聞到煙味跑出去看，才發現大樓滿是濃煙。

▲消防員於火警現場。（圖／記者李毓康攝）



▲林森錢櫃火警五樓火勢。（圖／民眾提供）

台北市消防大隊第三大隊長王正雄表示，錢櫃7、8、9樓仍在營業，但5項消防設備卻全部關閉，其中包括排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統，該大樓的防火系統是每層樓都有設置，需逐層關閉防火系統的開關，初判可能是電梯施工人員擔心引發警報，關閉開關釀禍，直言「這是嚴重的人為疏失，也絕對違法，相關單位絕對會究責」，事後須調查是業者還是施工包商關閉設備。

針對本次火警意外，錢櫃發出182字聲明，表示會啟動內部檢查，避免再次發生意外。

錢櫃公司聲明稿全文：

本公司林森店今天上午不幸發生火災，造成民眾傷亡及社會高度關切，本公司對此深表歉意！

目前本公司第一要務是全力協助救治傷者，使傷害降至最低，並配合罹難者家屬善後，全力安慰家屬，對於火災發生原因，本公司一定會配合消防單位調查處理，負起應負的責任，絕不推卸！

本公司也已啟動內部緊急檢查作業，全面檢視旗下各KTV相關消防設備及逃生設施，避免類似意外再次發生。



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