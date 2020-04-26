93歲宜蘭「國樂之母」張月娥辭世　林姿妙轉頒總統褒揚令

▲▼宜蘭「國樂之母」張月娥逝世，宜蘭縣長林姿妙26日到張家轉頒總統褒揚令。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

第7屆（2017年）宜蘭文化獎得獎人的宜蘭「國樂之母」張月娥，於3月22日逝世，享年93歲，為表彰她一生的貢獻，總統府於4月17日核定頒發褒揚令，宜蘭縣長林姿妙26日到張家轉頒褒揚令，由張月娥二女兒林美華代表受頒。

宜蘭縣長林姿妙26日到張家轉頒褒揚令時表示，張月娥老師對宜蘭縣音樂文化教育有重要的貢獻，享有宜蘭「國樂之母」之盛譽，她的過世令人哀傷。宜蘭的中小學國樂團、絲竹樂團在國內外各項比賽屢屢締造傲人的成就，大部分原因是張老師半世紀來在蘭陽平原耕耘的成就。在她的努力下，宜蘭成為全國學習音樂風氣最盛、學習國樂人口最多的縣市。

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礁溪鄉長張永德表示，張老師長期推動文化、觀光產業不餘遺力，對礁溪鄉貢獻卓越。宜蘭文化局指出，張月娥的學生們，也在音樂及各種領域中卓然有成。

國家交響樂團低音首席傅永和、礁溪國中校長吳錫傳、台灣柯大宜音樂教育學會理事長姚玉娟等人，追憶張老師時紛紛表示，張老師在早期經濟不易的環境下，不僅音樂教學，甚至資助樂器，提供求學之音樂素材，在音樂會開辦前實際鼓勵支持，感佩張老師對音樂教育投注的精神與溫暖陪伴。

張月娥女兒林美華說，母親終身奉獻宜蘭的傳統音樂教育和推廣，最後能得到總統的明令褒揚，是母親一生最大的榮耀，並期待母親致力的國樂文化，能在這片土地上繼續茁壯發展。

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