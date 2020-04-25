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2020「宜蘭第一鮪」破紀錄拍出！每公斤1萬元　企業家鄭金池200萬豪氣拍得

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記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭第一鮪今（25日）以每公斤1萬元賣出，總價達200萬元，打破全台歷年來拍賣紀錄。捕回宜蘭第一鮪的船長林宜俊興奮地表示，從事船長第5年，第一次抓到「宜蘭第一鮪」。

▲▼2020宜蘭第一鮪由企業家鄭金池以每公斤1萬元、共200萬元拍得。（圖／記者游芳男翻攝）

▲2020宜蘭第一鮪在南方澳第三漁港拍賣。（圖／記者游芳男翻攝）

請繼續往下閱讀...

全昌隆168號船長林宜俊說，早在上週就已經捕獲一尾177.8公斤的黑鮪魚，但因未達180公斤活魚標準，因此與「宜蘭第一鮪」擦肩而過，想不到皇天不負苦心人，隔了短短一週，又再捕獲重達200公斤的活魚。

「宜蘭第一鮪」25日上午在南方澳第三漁港展開拍賣，最終以每公斤1萬元、總價共200萬元賣出，由經商有成的企業家、噶瑪蘭新聞網老闆鄭金池拍得；不只是「宜蘭第一鮪」，16日「屏東東港第一鮪」拍賣時，也是由鄭金池以每公斤9000元、總價228.6萬元拍得，雙雙寫下拍賣紀錄。

▲▼2020宜蘭第一鮪由企業家鄭金池以每公斤1萬元、共200萬元拍得。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼2020宜蘭第一鮪由企業家鄭金池以每公斤1萬元、共200萬元拍得。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭企業家鄭金池以每公斤1萬元拍得宜蘭第一鮪。（圖／記者游芳男翻攝）

由於新冠肺炎疫情延燒，漁業深受打擊，蘇澳漁會理事長蔡源龍說，往年4月15日左右蘇澳就會有鮪魚進港，但今年受到疫情影響魚價不好，因此很多漁民都不願出去，只用便宜的魚餌捕白帶魚，比起一出海就要4萬元魚餌起跳的鮪魚，漁民根本就不敢出港，疫情打亂漁市，希望政府能大力紓困。

漁業署署長張致盛表示，疫情期間會進行外賣等促銷來銷售。今宜蘭第一鮪成功拍出，漁會也準備200份鮪魚送給現場民眾品嚐。

欸~妳過來一下！妳過來一下

▼今漁會準備200份鮪魚送給現場民眾嚐鮮。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼2020宜蘭第一鮪由企業家鄭金池以每公斤1萬元、共200萬元拍得。（圖／記者游芳男翻攝）

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