霸氣標得屏東、宜蘭第一鮪！創世界前三大保險絲廠…企業家鄭金池背景曝光

▲宜蘭企業家鄭金池今年以高價標下「宜蘭第一鮪」。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭企業家鄭金池16日在屏東東港豪擲228.6萬元拍下「屏東第一鮪」，今（25日）更在南方澳以200萬元的價格拍得「宜蘭第一鮪」。鄭金池連續以破紀錄的價格拍下黑鮪魚，雄厚的實力也引起外界關注。據悉，鄭金池是來自宜蘭蘇澳的企業家，長期在大陸經商，其所創立的「吉門保險絲」是大陸第一大廠，更在世界排行前三大，事業相當成功。

來自宜蘭的鄭金池對台灣這塊土地懷抱著相當深厚的情感，過去曾在屏東農專（現屏科大）就讀的他，今事業有成回報屏東，在疫情延燒重擊各大產業的當下，喊出每公斤9000元高價標回「屏東第一鮪」力挺漁民，今更在南方澳第三漁港以每公斤1萬元的價格標得「宜蘭第一鮪」，其精神令人欽佩。

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▲宜蘭第一鮪總價達200萬元。（圖／記者游芳男翻攝）

據了解，鄭金池幼時家境貧窮，長大後投入保險絲產業，並於1979年創立吉門公司，專注於汽車保險絲領域，39年來的經營已使吉門躍升為大陸第一大廠，更是全世界排行前三大的保險絲廠，另外兩家保險絲大廠則是美國的力特、以及日本的太平洋。

事業有成的鄭金池不忘故土，多年來以各式各樣的方式回饋鄉里，不但陸續捐出7部救護車，更時常著手辦活動，關心地方上的弱勢團體以及長青老人。據《噶瑪蘭新聞網》報導，鄭金池身為屏科大校友，年輕求學時家境清寒，一度靠著講義印製前刻寫鋼板的打工費才能完成學業，由於感念多位師長恩惠，因此標下屏東第一鮪，並將用於母校校慶、年度校友回校聯歡會上鮪魚饗宴，同時也將提出部分鮪魚與地方政府合作，與弱勢長者分享。

除了屏東，鄭金池在南方澳曾連續4年以最高價標得「第一鮪」，並將標得的黑鮪魚回饋地方鄉里，宴請當地弱勢族群及長者；今年新冠肺炎疫情重創產業，使得全台普遍經濟不景氣，鄭金池豪邁標下「宜蘭第一鮪」，盼能帶動魚價回饋漁民的辛勞，改善漁民生計。

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►2020「宜蘭第一鮪」破紀錄拍出！每公斤1萬元 企業家鄭金池200萬豪氣拍得

▼鄭金池16日在東港標下「屏東第一鮪」回饋母校。（圖／翻攝潘孟安臉書）